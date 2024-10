Die SGS Essen bietet Pokalsieger VfL Wolfsburg die Stirn. Der VfL Bochum surft in der 2. Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle.

Auch wenn die Ergebnisse für die beiden Frauen-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet in zwei verschiedene Richtungen gingen, konnten beide doch auf ihre ganz eigene Weise stolz auf ihre Leistungen sein.

Die SGS Essen erwartete in der 1. Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg der amtierende Pokalsieger und Bayern-Besieger der Vorwoche. "Selbst wenn Wolfsburg rotieren sollte, steht immer noch eine absolute Topqualität auf dem Platz. Wir müssen uns ohnehin auf uns konzentrieren, eine extrem hohe Laufbereitschaft an den Tag legen, kompakt bleiben und gut in die Zweikämpfe kommen", hatte SGS-Trainer Marcus Högner im Vorfeld gesagt.

Es gelang den Essenerinnen auch, diese Vorgabe über weite Strecken der ersten Halbzeit umzusetzen. Die Wölfinnen komplett vom Spielen abzuhalten, funktionierte allerdings nicht. Janina Minge erzielte so die 1:0-Führung für die VfL-Frauen (25.).

In der Folge hätte es durchaus auch einen Elfmeter für Essen geben können. Doch der Einsatz an Ramona Meier blieb ohne Konsequenz - jedenfalls auf dem Spielfeld. Einige Minuten später sah Högner die Gelbe Karte.

Essen hielt auch in den zweiten 45 Minuten gut mit. Den zweiten Gegentreffer durch Lineth Beerensteyn, die die angeschlagene Alexandra Popp in der Startelf ersetzte, konnten sie aber auch nicht verhindern (72.). So bleibt die SGS nach dem 0:2 gegen Wolfsburg auch im vierten Heimspiel der Saison ohne Sieg.

VfL Bochum steckt Anschlusstreffer weg

In der 2. Bundesliga läuft es für den Aufsteiger VfL Bochum scheinbar weiter wie am Schnürchen. Nach dem 3:2 gegen den SC Sand in der Vorwoche folgte nun ein 4:2 (1:1)-Sieg bei Borussia Mönchengladbach.

Die Mannschaft von Trainerin Kyra Malinowski ging zunächst durch Anna Marques in Führung (12.). Vom zwischenzeitlichen Ausgleich (24.) ließen sie sich aber nicht aus der Ruhe bringen,

In der zweiten Halbzeit sorgten Lilian Huber (48.) und Sarah Freutel (63.) für die 3:1-Führung. Gladbach kam noch einmal heran (79.), aber Lucy Karwatzi beseitigte schließlich alle Zweifel mit ihrem Tor zum 4:2 (85.).

Damit bleibt der VfL Bochum auf Platz zwei und somit einem der Aufstiegsplätze.