So hatte man sich das beim VfL Bochum vorgestellt. Die Frauen sind in Liga zwei angekommen. Am Sonntag gab es einen emotionalen Sieg beim HSV.

Die Frauen des VfL Bochum rocken auch die 2. Frauen-Bundesliga. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West steht die Mannschaft von Trainerin Kyra Malinowski nach vier Spieltagen auf Platz vier. Und dabei haben die Bochumerinnen noch eine Partie weniger ausgetragen. Drei Siege, eine Niederlage. So die stolze Bilanz nach vier Begegnungen. Am Wochenende kam ein emotionaler Sieg hinzu. Beim Hamburger SV gab es einen Dreier tief in der Nachspielzeit. Zuvor sah Malinowski zwei unterschiedliche Halbzeiten. "Wir haben eine überragende erste Halbzeit mit und gegen den Ball gespielt. Wir waren dominant, wir hatten viel Ballbesitz und wir waren mutig nach vorne. Der HSV war ratlos, das hat man gemerkt." In der Pause stellten die Hamburgerinnen um, waren danach besser in der Partie, wie auch die VfL-Trainerin zugeben musste. "Nach der Pause war klar, dass die Hamburger eine Schippe drauflegen werden. Wir waren darauf eingestellt. Der HSV hatte nun mehr Ballbesitz. Wir haben unser Tor mit Leib und Seele verteidigt." Wodurch bis zum Ende die Null stand, vorne gab es dann den einen Moment, der für kollektiven Jubel sorgte. Malinowski: "Am Ende haben wir daran geglaubt und uns belohnt." Ein Steckball von Mara Wilhelm zu Nina Kerkhoff brachte dann die Entscheidung. Kerkhoff blieb im direkten Duell mit der HSV-Torhüterin cool und traf zum 1:0 in der 93. Minute. Der Lohn: Platz vier. Mit einem Dreier im Nachholspiel würde der VfL sogar auf Platz eins springen. Die Nachholpartie vom ersten Spieltag beim FC Bayern München findet am kommenden Donnerstag (3. Oktober, 11 Uhr) statt. Für die Bayern auch keine unwichtige Begegnung, denn sie haben bisher erst zwei Spiele absolviert. Nach der Partie bei Bayern II geht es für die VfL-Frauen am Sonntag (6. Oktober, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter.

