In der Frauen-Westfalenliga haben Schalke und der BVB die ersten Plätze inne, die SGS Essen holte den ersten Zähler in der Frauen-Bundesliga und der VfL Bochum musste ein 1:5 verdauen.

Für die Frauen der großen Revierklubs lief es an diesem Wochenende komplett unterschiedlich. Eine Übersicht.

Frauen-Bundesliga

Die SGS Essen musste beim 1. FC Köln antreten. Und nachdem die Essenerinnen zwei Rückstände ausgleichen konnten, muss man beim 2:2 von einem Erfolg sprechen. Für beide Mannschaften war es im zweiten Spiel der erste Punkt.

Dóra Zeller brachte den FC in Führung. Annalena Rieke glich noch vor der Pause aus, allerdings ginge die Kölnerinnen durch Adriana Achcińska in Minute 44 wieder in Führung. Nach der Pause konnte Essens Natasha Kowalski acht Minuten vor dem Ende per Elfmeter den Ausgleich erzielen.

2. Bundesliga

Die Frauen des VfL Bochum hat es nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga zum ersten Mal erwischt. Nach dem Auftaktsieg gab es beim FSV Gütersloh 2009 eine klare 1:5-Niederlage. Nina Lange traf für den VfL kurz vor der Pause zum 1:2 - es blieb Ergebniskosmetik.

VfL-Trainer Kyra Malinowski bilanzierte: "Wir haben deutlich verloren. Aber das Ergebnis ist deutlicher als das Spiel letztendlich war. Fehler werden in der 2. Bundesliga eiskalt bestraft. Gütersloh war abgezockt und effizient."

Westfalenliga

Besser als für den VfL und Essen lief es in der Westfalenliga für den FC Schalke und Borussia Dortmund. Schalke verteidigte seinen Platz an der Sonne, der BVB liegt auf Rang zwei.

Die Dortmunderinnen drehten dabei die Partie bei der DJK Arminia Ibbenbüren - aus einem 0:1 zur Pause wurde ein 2:1. BVB-Trainer Thomas Sulewski betonte: "In der Halbzeit haben wir klar angesprochen, dass die Art und Weise nicht gepasst hat. Wir haben viele Bälle hergeschenkt. In den zweiten Bällen oder den Zweikämpfen waren wir nicht richtig drin. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gemacht. Und am Ende in meinen Augen völlig verdient gewonnen."

Klarer machten es die Frauen des FC Schalke. Sie besiegten die DJK Grün-Weiß Amelsbüren mit 5:1. Celina Jürgens war drei Mal für die S04-Frauen erfolgreich. Mit zehn Zählern nach vier Spieltagen liegt Schalke einen Punkt vor dem BVB.