Vom Tabellenletzten zum Deutschen Meister: Der FC Bayern München hat eine Spielerin des MSV Duisburg verpflichtet.

Während den Frauen des MSV Duisburg schwere Zeiten bevor stehen - RevierSport berichtete - kann sich eine Dame der Zebras freuen: Ena Mahmutovic hat sich nämlich für einen Vertrag beim FC Bayern München empfohlen.

Trotz nur vier Punkten und 64 Gegentoren haben die Bayern-Frauen, die mit 60 Zählern und nur acht Gegentreffern Meister wurden, in Duisburg vorbeigeschaut und sich Mahmutovic herausgepickt. Die 20-jährige Torhüterin wechselt zur kommenden Saison vom MSV Duisburg in die bayerische Landeshauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Bianca Rech, Abteilungsleitung FC Bayern Frauen, erklärt: "Ena ist eine junge deutsche Torhüterin, die über ein sehr großes Potenzial verfügt. Sie agiert für ihr Alter äußerst selbstbewusst auf dem Platz und ist uns schon länger positiv aufgefallen. Insbesondere in der vergangenen Saison hat sie ein ums andere Mal mit starken Paraden auf sich aufmerksam gemacht. Als Verein geht es uns einerseits um Kontinuität, gleichzeitig möchten wir im Hinblick auf die Zukunft weiterhin junge, talentierte Spielerinnen ausbilden. Wir freuen uns daher sehr, dass sich Ena für uns entschieden hat und ab Sommer bei uns sein wird."

Mahmutovic ergänzt: "Mich hat die Philosophie des Clubs für die kommenden Jahre von Beginn an beeindruckt. Der FC Bayern ist nicht nur das stärkste Team der Liga, sondern auch einer der größten Klubs der Welt. Jedes kleine Kind träumt davon, einmal hier zu spielen. Daher freue ich mich unheimlich, jetzt selbst ein Teil dieses großen Vereins zu sein. In den kommenden Jahren möchte ich mich sowohl sportlich als auch menschlich kontinuierlich weiterentwickeln und so viele Titel wie nur möglich gewinnen. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft in den kommenden Wochen kennenzulernen. Einige Spielerinnen kenne ich ja bereits aus der Nationalmannschaft und den gemeinsamen Duellen in der Bundesliga."

Ena Mahmutovic: 2023 Sportlerin des Jahres in Duisburg

Mahmutovic begann ihre Laufbahn bei Eintracht Duisburg, ehe sie 2014 zum MSV wechselte. Über die Nachwuchs-Teams gelang der gebürtigen Duisburgerin der Sprung in die erste Mannschaft, für die sie am 30. Mai 2020 im Alter von nur 16 Jahren ihr Bundesliga-Debüt feierte. Seither lief die am 23. Dezember 2003 geborene Keeperin, die Anfang 2023 auch erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert wurde, in insgesamt 62 Pflichtspielen für die Zebras auf. Aufgrund ihrer starken Leistungen erhielt die 20-Jährige im vergangenen Jahr die Auszeichnung zu Duisburgs Sportlerin des Jahres.