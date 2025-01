Die DJK Sportfreunde Katernberg sind auf einem guten Weg in der kommenden Saison in der Landesliga zu spielen. Ein neuer Trainer kommt.

Tabellenführer in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein und Hallen-Champion 2025 in Essen: Für die DJK Sportfreunde Katernberg könnte die Saison 2024/2025 gar nicht besser laufen.

Trainer Sascha Fischer und sein Assistent Mattias Walter leisten hervorragende Arbeit. Im Sommer werden sich ihre Wege aber trennen. Der 52-Jährige Fischer, der seit dem 1. Juli 2017 Cheftrainer ist, wird sein Amt abgeben und am liebsten eine neue Rolle im Verein übernehmen.

"Zwischen den Feiertagen und der Fußballpause habe ich mal in mich reingehorcht und bin schweren Herzens zum Entschluss gekommen, nach 17 Jahren am Stück als Trainer mal einen Gang zurückzuschalten. Gerne würde ich dem Verein aber erhalten bleiben, in welcher Funktion auch immer. Dazu sind wir in guten Gesprächen", erklärt Fischer.

Und Walter? Der ehemalige Regionalligaspieler des FC Kray wird Katernberg verlassen. Zu groß sitzt die Enttäuschung beim 34-Jährigen. Denn dieser hatte mit der Fischer-Nachfolge als Cheftrainer geliebäugelt. Aber daraus wird nichts.

Die Katernberger Vereinsführung informierte Walter am Dienstagabend (28. Januar), dass Sascha Hense auf Sascha Fischer folgen wird. Auf eine erneute Co-Trainer-Rolle verzichtet der ehemalige RWE-II-Spieler gerne. Gegenüber RevierSport erklärte Walter: "Ich werde auch ab Sommer nicht weitermachen. Ich habe immer betont, dass ich Cheftrainer sein möchte. Dadurch, dass Sascha Fischer mit einem Achillessehnenriss die ganze Hinrunde nicht auf dem Trainingsplatz stehen konnte, habe ich für mich gemerkt, das ich mehr in der Verantwortung stehen möchte."

Walters Enttäuschung ist durchaus nachzuvollziehen. Immerhin betreute er die Mannschaft nach der Fischer-Verletzung auf dem Platz und hat einen sehr erheblichen Anteil an der Herbstmeisterschaft der Katernberger.

Sascha Hense musste erst im Dezember beim SV Burgaltendorf gehen. Nun kommt er im Sommer an die Katernberger Meebruchstraße.

Sascha Hense war einst Sascha Fischers Co-Trainer

Hense begann seine Trainer-Laufbahn am 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2013 als Co-Trainer von Sascha Fischer beim SC Frintrop. In der Saison 2013/2014 betreute er dann als Chefcoach die zweite Mannschaft des ETB Schwarz-Weiß Essen. Vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2022 war er dann acht Jahre beim Vogelheimer SV zuhause. Seit dem 1. Juli 2022 trainierte er den SV Burgaltendorf, bis am 10. Dezember 2024 das Aus folgte. Am 1. Juli 2025 wird er dann Cheftrainer bei der DJK Sportfreunde Katernberg.

Hense sagt: "Für mich ist der Verein Katernberg ein neuer Reiz und ein Neuanfang. Ich war zu Zeiten von DJK 19 in der Jugend bereits für zehn Jahre hier. Es war eine äußerst schöne Zeit. Und da ich in Katernberg groß geworden bin, ist es so, als würde ich nach Hause kommen. Ich freue mich auf das Umfeld, die zahlreichen Ehrenamtler, die tolle Fanbase, die ganze Platzanlage. Ich brauche hier sicherlich nicht viel Zeit zur Eingewöhnung. Der Verein ist seit der Fusion positiv großgewachsen."