Am Montag (20. Januar) startete der 71. Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußballbundes. Mit dabei ist auch Vincent Wagner.

Der 71. DFB Fußballlehrer-Lehrgang ist gestartet. Zwei Teilnehmerinnen und 15 Teilnehmer werden in den kommenden zwölf Monaten neben den Unterrichtseinheiten am Frankfurter DFB-Campus auch nationale und internationale Hospitationen durchführen.

Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer-Entwicklung, blickt voraus: "Ich freue mich sehr, dass der Pro Lizenz-Lehrgang 2025 heute gestartet ist. Im Laufe des Ausbildungsjahres legen wir viel Wert auf das individualisierte Arbeiten und Begleiten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein besonderes Highlight wird sicherlich wieder unser Auslandsmodul werden, bei dem es wertvolle Einblicke in internationale Trainingsphilosophien und -praktiken geben wird. Darüber hinaus bieten die Module bei unseren Profivereinen die Möglichkeit, direkt in vertrauensvoller Atmosphäre mit erfahrenen Trainern und Sportvorständen in den Austausch zu treten und von deren Expertise zu profitieren. Gemeinsam setzen wir einen weiteren Impuls zur Entwicklung der Zukunft des deutschen Fußballs."

Arno Michels, neuer Ausbilder bei der Fußballleherer-Lizenz, die auch "Pro Lizenz" genannt wird, sieht dem kommenden Jahr erwartungsfroh entgegen: "Ich freue mich auf den ersten Lehrgang, den ich mitbegleiten kann. Es wird spannend sein, die unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen und die Entwicklung der Teilnehmer*innen in der Ausbildung zu begleiten. Hierzu haben wir durch die kleine Gruppe und die vielen unterschiedlichen Module und Formate sehr gute Möglichkeiten. Ich möchte meine Erfahrung nutzen, um den angehenden Pro Lizenz-Inhaber*innen eine optimale Ausbildung zu ermöglichen."

Zu Beginn treffen sich die 17 Teilnehmer von Montag, 20. Januar bis Mittwoch, 22. Januar, am DFB-Campus. Verantwortlich geleitet wird die Ausbildung neben Arno Michels von DFB-Trainer Markus Reiter.

Mit dabei ist auch Vincent Wagner. Der 38-Jährige war jahrelang Spieler bei Rot-Weiss Essen und trainierte später auch die U19-Mannschaft. Nach der Entlassung von Christian Neidhart führte Wagner gemeinsam mit Jörn Nowak im Sommer 2022 in die 3. Liga. Zum 1. Juli 2022 unterschrieb er einen Vertrag bei der TSG Hoffenheim, wo er für die U23 zuständig ist und aktuell auch die Regionalliga-Südwest-Tabelle anführt. Bei den Kraichgauern ist der gebürtige Nordhausener bis zum 30. Juni 2027 gebunden.

Die Teilnehmer des 71. DFB Pro Lizenz-Lehrgangs

Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt), Theodoros Dedes (TSG Hoffenheim), Markus Fiedler (VfB Stuttgart), Alexander Hahn (Holstein Kiel), Roberto Hilbert (SpVgg Greuther Fürth), Florian Kästner (FC Carl Zeiss Jena), Ralf Kettemann (Karlsruher SC), Lars Kornetka (ÖFB/Männer-Nationalmannschaft), David Krecidlo (VfB Stuttgart), Dennis Schmitt (Eintracht Frankfurt), Christian Tiffert (zuletzt Chemnitzer FC), Saban Uzun (SV Lafnitz), Eva-Maria Virsinger (VfL Wolfsburg), Sandro Wagner (DFB/Männer-Nationalmannschaft), Vincent Wagner (TSG Hoffenheim), Heiko Westermann (FC Barcelona), Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt)