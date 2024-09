Das ging ja schnell! Nach fünf Spielen ist Hans-Günter Bruns als Trainer von Schwarz-Weiß Alstaden wieder Geschichte.

Mit 0:10 verlor Schwarz-Weiß Alstaden am vergangenen Wochenende beim SV Blau-Weiß Dingden II.

RevierSport hatte am Montag (16. September) mit Trainer Hans-Günter Bruns gesprochen. Dieser gab sich verständlicherweise geknickt.

Er betonte aber auch, dass man nun noch härter arbeiten müsse und wieder aufstehen werde. Vom Rücktritt oder einer Trennung war da keine Rede. Einen Tag später sieht das Ganze anders aus. Der 69-Jährige ist kein Trainer mehr in Alstaden.

"In einer Sitzung des Vorstandes wurden die zuletzt erzielten Ergebnisse und gezeigten Leistungen unter die Lupe genommen. Ein darauf folgendes Gespräch mit Hans-Günter Bruns hat beide Parteien dann zu einer sofortigen, einvernehmlichen Beendigung der Zusammenarbeit geführt. Wir bedanken uns herzlichst bei Hans-Günter Bruns für das kurze Gastspiel in der Kuhle und wünschen ihm sportlich als auch privat alles Gute", heiß es in einer Mitteilung des Oberhausener Bezirksligisten.

RS hakte noch einmal bei Bruns nach. Dieser meinte nach dem Aus in Alstaden: "Im Fußball geht es manchmal sehr schnell. Es ist letztendlich für beide Seiten die beste Lösung. Ich wusste, dass es sehr schwer wird diese Mannschaft auf Kurs zu bekommen. Aber, dass das so krass werden würde, hat mich auch überrascht. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute."

Nach den letzten Stationen als Sportchef bei den Sportfreunden Hamborn 07 und dem Traineramt in Alstaden will der viermalige deutsche Nationalspieler und ehemalige Bundesligaspieler weitermachen. Von Müdigkeit ist nicht die Rede. "Fußball ist mein Leben. Solange ich gesund bin und vernünftig denken kann, stehe ich für jede Aufgabe zur Verfügung. Ich höre mir alles an und entscheide dann, ob ich das mache oder nicht. Ab sofort kann man mich wieder kontaktieren. Ich war ja jetzt gerade einmal einige Wochen wieder Trainer. Da brauche ich keine Pause", betont Bruns.