Der SuS Haarzopf ist das formstärkste Essener Team aus der Bezirksliga. Wir haben mit Sportchef Friedhelm Ingenhag gesprochen.

Drei Mannschaften haben in der Bezirksliga Gruppe zwei einen perfekten Start hingelegt, ein Team davon kommt aus Essen. Die Rede ist vom SuS Haarzopf. Mit zwölf Punkten aus vier Partien holte der Bezirksligist die maximale Punktzahl. Auch der 1. FC Wülfrath und die 1. Sportvereinigung Solingen-Wald 03 können bislang eine makellose Bilanz vorweisen.

Die Laune ist natürlich bestens am Föhrenweg nach diesem tollen Saisonstart. Auch Sportchef Friedhelm Ingenhag freut sich über den starken Auftakt: "Zwölf Punkte aus den ersten vier Spielen sind super. Wir haben in diesen vier Partien erst ein Gegentor bekommen, das ist ein Zeichen für unsere stabile Hintermannschaft. Unser Torwart Dennis Jochum hat bislang auch sehr gut gehalten. Das ist alles sehr positiv."

Trotz der vier Dreier sieht der 68-Jährige allerdings auch noch Luft nach oben: "In der Vorbereitung haben wir den ambitionierten Westfalenligisten Westfalia Herne mit 3:0 besiegt und auch den Landesligisten VfB Speldorf 4:0 geschlagen. Beide Mannschaften sind mit voller Kapelle angetreten. An diese Leistungen sind wir bisher noch gar nicht rangekommen. Es ist aber erstaunlich, wie die Mannschaft das alles kompensiert. Wir funktionieren sehr gut als Team, die Mannschaft hat einen sehr guten Zusammenhalt."

Am vergangenen Spieltag siegte Haarzopf dank Mathias Lierhaus im Topspiel gegen den ASV Mettmann mit 1:0. Mettmann war mit drei Siegen gestartet und hatte zuvor ein Torverhältnis von 15:1. Am Ende machte Torjäger Lierhaus vorne den Unterschied. Für den 35-Jährigen war es bereits sein fünftes Saisontor.

Jahrelang ging der Stürmer für BW Mintard auf Torejagd, nach einem kurzen Intermezzo beim Essener Oberligisten SpVg Schonnebeck folgte dann 2022 der Wechsel an den Föhrenweg. In den letzten beiden Jahren erzielte er in 54 Liga-Partien stolze 79 Tore. Seine Treffsicherheit wird auch am kommenden Wochenende wieder gefragt sein, wenn für Haarzopf das nächste Spitzenspiel ansteht (15. September, 15 Uhr): Dann reist der SuS zum Tabellenführer und Aufstiegsanwärter 1. FC Wülfrath (22:2 Tore).

Wir sind sehr zufrieden – was soll man auch anderes sagen bei zwölf Punkten (lacht)? Gefühlt will die halbe Liga aufsteigen, andere Vereine sagen das ja auch klar. Wir hauen aber nicht auf den Putz. Friedhelm Ingenhag.

Ingenhag blickt voraus: "Sie sprechen ja schon von der Oberliga. Bei Wülfrath ist der Aufstieg Pflicht. Da weiß man mal, was der Verein für Ambitionen hat. In ihrem Kader sind einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Ein kleiner Nachteil wäre natürlich, wenn wir auf Naturrasen spielen würden. Unserer Truppe traue ich aber alles zu. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft sich steigern wird und dann wird man sehen, wie nah wir an diesen Top-Teams dran sind."

Trotz des Super-Starts stapelt Ingenhag tief und will seine Mannschaft nicht unter Druck setzen. Der Aufstieg ist kein Thema. Für den erfahrenen Sportchef zählt vor allem auch die Entwicklung der jungen Neuzugänge: "Mit Deniz Hotoglu haben wir uns im Sommer nur mit einem gestandenen Spieler verstärkt, der Rest sind fast alles junge Spieler. Egal, ob Michael Seidelmann, Enrico Ratz oder Erio Wada, das sind schon gute Jungs. Wir sind sehr zufrieden – was soll man auch anderes sagen bei zwölf Punkten (lacht)? Gefühlt will die halbe Liga aufsteigen, andere Vereine sagen das ja auch klar. Wir hauen aber nicht auf den Putz."