Bezirksliga: Landesliga-Aspirant stellt den nächsten Neuzugang vor

Der FSV Vohwinkel will unbedingt in die Landesliga aufsteigen. Der Kader wird nun weiter verstärkt.

Mit Maximilian Larisch vom Ligakonkurrenten BV Gräfrath hat der FSV Vohwinkel einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Max Larisch kann dabei sowohl in der Innenverteidigung als auch in der Außenverteidigung eingesetzt werden.

In der Jugend von Bayer Wuppertal und vom BV Gräfrath ausgebildet schaffte Max Larisch beim BV Gräfrath den Sprung in den Seniorenbereich und hat sich dort in den vergangenen beiden Jahren zum Stammspieler entwickelt. Der 20-Jährige trug in der vergangenen Saison in 21 Einsätzen zum Klassenerhalt der Gräfrather bei und verletzte sich dann ausgerechnet im Spiel beim FSV Vohwinkel am Maifeiertag am Knie, so dass er die restlichen Saisonspiele nicht mehr bestreiten konnte.

FSV-Trainer Marc Bach sagt: "Ich verfolge die Entwicklung von Max schon, seitdem er mit dem Fußballspielen begonnen hat. Sein Papa Thomas ist ein Kindheitsfreund und war sehr lange auch sein Trainer bei Bayer Wuppertal und in Gräfrath. Wir wollten Max schon vor der vergangenen Saison zu uns holen, damals hat er sich aber für eine weitere Saison in Gräfrath entschieden. Wir freuen uns umso mehr, dass es nun funktioniert hat, da Max ein hohes Maß an Identifikation und auch an Leidenschaft und Willen mitbringt. Er passt hervorragend in unsere Struktur und wird uns in der Defensive verstärken. Wir arbeiten nun gemeinsam daran, dass er nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen uns schnell wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann, die aktuellen Laufeinheiten lassen aber erkennen, dass dies nicht mehr lange dauern wird."

Vohwinkel wurde in der abgelaufenen Saison Dritter hinter dem 1. FC Wülfrath und Meister SSV Bergisch Born. In der kommenden Serie soll der Landesliga-Aufstieg angegangen werden. "Ja, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen und schauen, was möglich ist", betont Bach gegenüber RevierSport.