Der FSV Duisburg muss sich nach dem Abstieg aus der Landesliga nicht nur eine neue Mannschaft aufbauen. Auch an der Spitze gibt es eine Veränderung.

Erol Ayar ist nicht mehr Präsident des Bezirksligisten FSV Duisburg. Knapp zehn Jahre leitete er die Geschicke der Duisburger. In der letzten Spielzeit musste der Klub den Abstieg aus der Landesliga Niederrhein verkraften.

Nur sechs Siege gab und 21 Punkte, dafür satte 140 Gegentore, selbst der SV Hönnepel-Niedermörmter kassierte weniger Gegentreffer, obwohl der Mitabsteiger nur einen Sieg feiern konnte.

Nun steht ein Neustart in der Bezirksliga an - ohne den Präsidenten, der in einer Mitteilung betonte: "Hiermit möchte ich meinen Rücktritt als Präsident des Fußballvereins FSV Duisburg mit sofortiger Wirkung bekannt geben. Nach reiflicher Überlegung und aufgrund wichtiger familiärer sowie beruflicher Gründe habe ich entschieden, dass es das Beste für meine Familie und meine Unternehmen ist, mich von dieser verantwortungsvollen Position zurückzuziehen. Die zunehmenden beruflichen Anforderungen lassen mir leider nicht mehr genügend Zeit, um mich den umfangreichen Aufgaben und der Verantwortung, die mit dem Amt des Präsidenten einhergehen, in vollem Umfang zu widmen."

Es sei ihm "eine Ehre" gewesen, dem Verein "zu dienen". Nun wird er dem FSV in der Rolle des Ehrenpräsidenten erhalten bleiben, der stolz ist auf das, was der FSV speziell in der Jugend erreicht habe.

Mit Blick in die Zukunft hofft Ayar :"Ich hoffe, dass der Verein in Zukunft weiter wächst und die notwendigen Veränderungen vornimmt, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Selbstverständlich stehe ich dem Verein während der Übergangsphase zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu unterstützen."

Bezirksliga Gruppe 6

FV Duisburg 08

TSV Bruckhausen

SuS 09 Dinslaken

TuS Viktoria Buchholz

Mülheimer SV 07

GSG Duisburg

Duisburger SV 1900

Rheinland Hamborn

SV Genc Osman Duisburg

1. FC Mülheim

FSV Duisburg

FC Taxi Duisburg

Fatihspor Essen

TGD Essen-West

SC Werden-Heidhausen

Vogelheimer SV

DJK SF Katernberg

VfB Frohnhausen