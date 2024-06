Bezirksligist Rheinland Hamborn stellt sich weiter auf für den Aufstiegskampf in der kommenden Saison. Ein Innenverteidiger mit beeindruckender Vita kommt.

Emir Alic schließt sich dem Duisburger Bezirksligisten Rheinland Hamborn an. Das bestätigte der Klub am Montag, 10. Juni. Es ist ein weiterer Transferhammer. Alic spielte zuletzt für den Duisburger FV - ebenfalls in der Bezirksliga.

In seiner Karriere hat der 32-jährige Innenverteidiger aber auch schon ganz andere Adressen gesehen. So absolvierte der im ehemaligen Jugoslawien geborene Alic zwischen 2014 und 2016 39 Spiele in der Regionalliga West für den FC Kray. Auch die Oberliga Niederrhein kennt er aus 50 Partien für Kray und den FSV Duisburg.

Seine Ausbildung genoss Alic in Bosnien und Herzegowina, wo er es für OFK Gradina Srebrenik auf fünf Erstligaspiele brachte. In der Saison 2012/13 war das. Nun soll er diese Erfahrung bei Rheinland Hamborn in die Waagschale werfen.

In jüngerer Vergangenheit ist es nicht das erste Mal, dass die Duisburger mit namhaften Transfers auf sich aufmerksam machen. Mitte April dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Justin Bock von Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn dem ambitionierten Bezirksligisten anschließen wird.

Bock arbeitet bei ThyssenKrupp. "Da habe ich Wechselschichten und schaff es auf Dauer nicht, das Berufliche und die Oberliga unter einen Hut zu bringen", sagte der 28-Jährige damals gegenüber RevierSport. "Wenn du nach der Nachtschicht aufstehst und direkt zum Training fährst, dann bist du gar nicht richtig warm. Ich bin schneller kaputt, habe weniger Ausdauer und bin einfach nicht mehr richtig drin. Wenn du dann öfter nicht beim Training bist, spielst du natürlich auch nicht."

Wenig später legte Rheinland Hamborn dann mit Bora Karadag nach. "Bora zählt zu den besten Zehnern, die ich im Amateurbereich kenne. Mit ihm gewinnen wir unglaublich viel Qualität dazu", sagte Rheinland Hamborns Präsident Farih Ulutas damals.

Karadag, der schon in der türkischen dritten Liga unter Vertrag stand, und Alic kennen sich indes schon. Denn auch Bora Karadag kommt vom Duisburger FV 08.