Der DJK Rheinland Hamborn kämpft in der Bezirksliga Niederrhein 6 um die oberen Tabellenplätze. Vor der Saison wurde das Team aufgrund der getätigten Transfers von vielen als einer der absoluten Favoriten auf den Aufstieg gesehen. Wir haben mit Cheftrainer Fahri Ulutas über die aktuelle Saison und die Ziele für das Restprogramm gesprochen.

Fahri Ulutas über…

…die bisherige Saison: „Viele haben uns als den absoluten Favoriten gesehen. Wir haben aber gesagt, dass die Mannschaft erstmal funktionieren muss. Es sind viele gute Fußballer dazugekommen, haben allerdings in der Hinrunde nicht so gut harmoniert. Mit der Hinrunde waren wir dann letztendlich nicht so richtig zufrieden, weil zu viele Punkte liegengelassen wurden. Der Start der Rückrunde war für uns zunächst sehr gut mit dem Sieg gegen Katernberg. Im vergangenen Spiel kam leider wieder ein Rückschlag gegen den TSV Bruckhausen.“

…die Zielsetzung vor der Saison: „Es ist jetzt das dritte Jahr in der Bezirksliga. Wir wollten die letzten Jahre bestätigen und zeigen, dass wir da oben hingehören. In den nächsten Jahren würden wir gerne den Schritt in Richtung Landesliga gehen. In diesem Jahr haben wir nicht gesagt, dass es ein Muss ist. Es wird gesagt, dass die Liga dieses Jahr stärker ist als noch die Jahre zuvor. Wenn wir also auf einem der ersten drei Plätze landen, haben wir unsere Zielsetzung erreicht.“

…einen Moment, der besonders in Erinnerung bleibt: „Das Spiel gegen Werden-Heidhausen ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Die Flutlichtanlage hat schon vorher Probleme gemacht und ist dann in der 85. Minute ausgefallen. Zu dem Zeitpunkt war es ein Unentschieden. Im Nachhinein haben wir das Spiel leider verloren, da es wiederholt werden musste. Die Vorwürfe, dass wir das extra gemacht hätten, waren nicht so schön.“

…den Aufstiegskampf: „Oben angreifen bedeutete für uns unter die ersten drei Plätze zu kommen. Der zweite Platz spielt in der Relegation. Die Saison ist noch lang, es ist noch alles möglich. Wir werden von Spiel zu Spiel unser Bestes geben. Am Ende ist es wichtig, dass wir unter den besten vier Mannschaften bleiben.“

…die nächste Partie gegen FSV Duisburg: „Wir sind Platznachbarn und spielen auf deren Anlage. Man kennt sich, ich gehe von einem fairen Spiel aus. Man sieht immer wieder, dass die Mannschaften, die unten stehen, ganz gefährlich sein können. Laut Tabelle müssen wir das Spiel gewinnen.“

…die Zukunft: „Wir werden uns im Verein weiterhin vergrößern. Im Vorstand wird versucht werden, sich etwas anders zu orientieren. Der Verein ist relativ klein und hat eigentlich einen Aschenplatz. Die Landesliga soll in naher Zukunft realisiert werden können.“