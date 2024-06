Blau-Gelb Überruhr spielt in der nächsten Saison in der Landesliga. Mit dabei: Leistungsträger Dennis Abrosimov.

Mit einem 9:2-Kantersieg beendete Blau-Gelb Überruhr die Bezirksliga-Saison 2023/24. Im letzten Spiel der Saison war der Meister zu Gast bei Duisburg 08 und fertigte den Tabellenzehnten richtig ab. Für Überruhr war es der Abschluss einer Spielzeit der Superlative:

Durch den letzten Sieg konnte BGÜ die 90-Punkte-Marke knacken. Der erste Verfolger Genc Osman Duisburg hat 18 Zähler weniger auf dem Konto. Dazu stellt der Primus die beste Offensive (145 Tore) und auch die beste Defensive der Liga (46 Gegentore).

In der Rückrunde sammelte Überruhr 49 von möglichen 51 Punkten – eine Wahnsinnsbilanz. Einer der Garanten für den Erfolgslauf des künftigen Landesligisten war Dennis Abrosimov. Der Defensivallrounder absolvierte 25 Bezirksliga-Partien, erzielte zwei Treffer und bereitete 18 weitere Tore vor. Damit war der 26-Jährige hinter Kapitän Ahmet Kizilisik der zweitbeste Vorlagengeber im Team.

"Es ist nicht arrogant, wenn ich sage, dass wir total verdient aufgestiegen sind. Wir waren die beste Mannschaft der Liga – ohne Wenn und Aber. Wir waren die Mannschaft, die am besten Fußball gespielt hat, dazu hatten wir die beste Defensive und Offensive in der Liga. Leider waren manche Gegner in den Spielen unfair. Wenn man nur ins Spiel geht, um zu treten, dann macht das für mich keinen Sinn. Sicherlich gehören Emotionen zum Fußball dazu, aber irgendwann ist auch die Grenze erreicht", resümiert Abrosimov gegenüber RevierSport.

In der kommenden Saison wird Überruhr dann nach zweijähriger Abstinenz wieder in der Landesliga antreten. Abrosimov soll als Leistungsträger vorangehen. Schließlich bringt der Essener Junge eine beeindruckende Vita mit:

In der Jugend wurde der Defensivspezialist bei Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach ausgebildet, ehe er für die SpVg Schonnebeck, den FSV Duisburg und VfB Homberg 127 Oberliga-Partien bestritt. Zudem lief er sechsmal in der Regionalliga West für den SV Straelen auf.

Auf RS-Nachfrage klärt der 26-Jährige über seine Zukunftspläne auf: "Ich werde zu 100 Prozent bei Blau-Gelb Überruhr bleiben. Wir haben eine coole, homogene Mannschaft mit viel Qualität. Es macht immer Spaß mit den Jungs, auch im Training. Dazu habe ich auch meine Freiheiten. Unser Trainer Murat Aksoy hat vollkommen Verständnis für meine Situation. Das ist auch ganz, ganz wichtig für mich."

Abrosimov ist als "Regionalleiter Ruhrgebiet" bei der Fußballschule Grenzland tätig und wird in der nächsten Saison die U13 von Borussia Mönchengladbach als Co-Trainer begleiten. Zudem steht er in seinem Studium kurz vor der Bachelorarbeit. Dadurch ist der ehemalige Regionalliga-Spieler zeitlich sehr eingespannt.

Auch deshalb hat er sich für einen Verbleib in Überruhr entschieden. "Ich freue mich schon auf die neue Saison. Wir brauchen noch zwei, drei individuell starke Verpflichtungen, um auch in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen. Unser Ziel ist es, schnell viele Punkte zu holen, damit wir frühzeitig den Klassenerhalt schaffen können", blickt Abrosimov voraus.