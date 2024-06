Bezirksligist SuS Haarzopf spielte als Tabellenvierter eine starke Saison. Coach Marco Guglielmi ist stolz.

2023 schaffte SuS Haarzopf die Rückkehr in die Bezirksliga. "Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz", sagte Sportchef Friedhelm Ingenhag damals gegenüber RevierSport. Knapp neun Monate später kann man festhalten: Dieses Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen.

Haarzopf spielte eine starke Saison, die auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen wurde. Durch den 6:1-Kantersieg am letzten Spieltag über den Absteiger SC Türkiyemspor festigte SuS Platz vier.

Diese Platzierung ist als Aufsteiger natürlich ein Riesen-Erfolg. In der Rückrunde holte die Elf von Chefcoach Marco Guglielmi aus 17 Partien starke 38 Punkte und war damit das zweitbeste Rückrundenteam, dazu konnten die vergangenen acht Bezirksliga-Partien allesamt gewonnen werden.

"Wahnsinn! Hätte mir vor der Saison einer gesagt, dass wir am Ende, in dieser wirklich gut besetzten Bezirksliga, auf Platz vier landen, hätte ich ihn belächelt. Wir haben viele Topteams der Liga geschlagen, wir haben die zweitbeste Defensive in einer Liga, in der außergewöhnlich viele Tore geschossen wurden. Wir sind Rückrundenzweiter und sind mit Abstand der beste Aufsteiger! Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und ich hoffe, jeder Spieler klopft sich mal ordentlich auf die Schulter für diese bemerkenswerte Leistung", lobt Guglielmi seine Mannschaft in den höchsten Tönen.

Uns zeichnet der Teamgeist, der Spirit aus, der sich immer mehr entwickelt hat. Während der Saison sind die Jungs enger zusammen gewachsen und eine große Gemeinschaft geworden. Nur so kann man solche Ergebnisse erzielen. Marco Guglielmi.

Zum Erfolgsrezept sagt der 48-jährige Coach: "Wir hatten großes Verletzungspech, immer wieder sind Spieler ausgefallen, immer wieder sind andere Spieler dafür in die Bresche gesprungen und haben fast jeden Spieltag eine sehr gute Leistung gebracht. Uns zeichnet der Teamgeist, der Spirit aus, der sich immer mehr entwickelt hat. Während der Saison sind die Jungs enger zusammen gewachsen und eine große Gemeinschaft geworden. Nur so kann man solche Ergebnisse erzielen."

Sein Schlusssatz: "An dieser Stelle möchte ich mich bei den scheidenden Spielern bedanken für ihre Leistung für die Mannschaft und den Verein, vielen Dank meinem Co-Trainer Manuel Guglielmi, Torwarttrainer Dirk Strathmann, unserem Physio Leon Rehmann und vor allem Brigitte "Biggi" Mathey, unserer guten Fee, die in den verdienten Ruhestand geht, aber uns sehr fehlen wird! Alle Beteiligten haben eine großartige Saison für den SuS vollbracht!"