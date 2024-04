Der Wuppertaler Bezirksligist FSV Vohwinkel ist in der Kaderplanung für die Saison 2024/2025 schon sehr weit. Trainer Marc Bach freut sich über bereits 17 Zusagen.

Nach Nico Sudano vom SSV Germania Wuppertal und Malte Gerlich vom Cronenberger SC hat der FSV Vohwinkel, aktuell Tabellenvierter der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein, mit Sami Tajar aus der zweiten Mannschaft des SC Velbert einen weiteren Spieler für die Saison 2024/2025 verpflichtet.

Tajar wurde zunächst in der Jugendabteilung des SV Bayer Wuppertal ausgebildet und fand dann den Weg zum SC Velbert. Nach einer sehr erfolgreichen Saison 2022/23 in der U19-Niederrheinliga geht es in der aktuellen Spielzeit, seiner ersten Saison im Herrenbereich, mit dem SC Velbert II um den Klassenerhalt.

Defensivspezialist Tajar ist dabei bisher in 24 von 26 Spielen zum Einsatz gekommen. Der Linksfuß ist dabei als Linksverteidiger oder als linker Innenverteidiger aus der Stammelf nicht wegzudenken.

FSV-Trainer Marc Bach freut sich über die 17. Zusage für die neue Saison 2024/2025: "Wir freuen uns sehr, dass wir Sami für uns gewinnen können. Er muss in dieser Saison durch die körperlich sehr robuste Bezirksliga im Essener Bereich und hat sich dort hervorragend entwickelt. Er wohnt in unmittelbarer Nähe zur Lüntenbeck und somit macht dieser Wechsel auch regional absolut Sinn. Sami wird uns als klarer Linksfuß in unseren System Möglichkeiten erweitern und passt hervorragend in unsere Spielidee. Mit ihm als Jahrgang 2004 gehen wir unseren Weg in der Entwicklung von jungen Talenten weiter."

Tajar: "Ich möchte mich zunächst sehr beim SC Velbert und meinen bisherigen Trainern für das große Vertrauen, welches mir in den letzten Jahren entgegengebracht wurde, bedanken. Beim SC Velbert konnte ich sehr viel dazu lernen und mich sowohl fußballerisch als auch persönlich weiterentwickeln. Ich werde alles dafür tun, mich mit dem Klassenerhalt aus Velbert zu verabschieden und dann freue ich mich darauf, dem FSV Vohwinkel und der Mannschaft bei ihren Ambitionen bestmöglich zu unterstützen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und stelle mich erwartungsfreudig dieser neuen Herausforderung."