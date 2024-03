Bezirksliga: Wuppertaler Klub präsentiert nächsten Neuzugang - 16 Spieler fix

Der FSV Vohwinkel ist in seiner Kaderplanung für die Saison 2023/2024 schon sehr weit. Jetzt stellten die Wuppertaler den nächsten Neuen vor.

Der FSV Vohwinkel, ein echter Traditionsklub in Wuppertal und jahrelanger Landesligist spielt mittlerweile in der Bezirksliga Staffel 2 am Niederrhein.

Nach 19 Partien belegt die Mannschaft von Trainer Marc Bach Platz vier und hat sieben Punkte Rückstand auf Rang eins. Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit haben die "Füchse" schon 16 Mann für die nächste Saison 2024/2025 unter Vertrag.

Mit Malte Gerlich vom Landesligisten Cronenberger SC präsentierte der FSV Vohwinkel nun seinen zweiten Zugang für die kommende Serie.

Gerlich kann sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Ausgebildet in den Jugendmannschaften des Wuppertaler SV und des SV Bayer Wuppertal schaffte Gerlich den Sprung in die Senioren beim SV Bayer Wuppertal. Nach seinem Wechsel vom SV Bayer zum Cronenberger SC, für den er in der laufenden Saison zehn Einsätze verbuchtet, wird er ab dem 1. Juli 2024 das Trikot des FSV Vohwinkel überstreifen.

FSV-Trainer Marc Bach freut sich: "Durch die Abgänge von Benjamin Cansiz und Niklas Burghard mussten wir auf den Positionen im defensiven Zentrum aktiv werden. Nach Nico Sudano ist Malte Gerlich der zweite Akteur, der diese Positionen flexibel bekleiden kann. Er ist ein junger Spieler mit einer sehr hohen Mentalität, gibt immer alles für das Team und passt hervorragend in unsere Mannschaft. Er wird unsere Defensive mit seiner Präsenz absolut verstärken."

Malte Gerlich ergänzt: "Ich freue mich, ab dem Sommer ein Teil des FSV Vohwinkel zu werden und bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen werden. Auch auf viele alte Mitspieler aus Jugendzeiten freue ich mich sehr. Jetzt gilt es für mich, alles dafür zu tun, um den Klassenerhalt mit dem Cronenberger SC zu schaffen und dann kann ich mich auf die Aufgabe in Vohwinkel freuen."

Sudano kommt vom SSV Germania Wuppertal

Mit Nico Sudano vom Ligakonkurrenten SSV Germania Wuppertal hatte der FSV Vohwinkel bereits seinen ersten Neuen für die Saison 2024/25 vorgestellt. Der 31-jährige Sudano trug bereits von 2016 bis 2018 das Trikot des FSV Vohwinkel und kehrt nun in die Lüntenbeck zurück.