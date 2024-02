Der FSV Vohwinkel treibt seine Kaderplanung für die neue Saison 2024/2025 voran und hat bereits 15 Vertragsverlängerungen aus dem aktuellen Kader unter Dach und Fach gebracht.

Der FSV Vohwinkel, ein echter Traditionsklub in Wuppertal und jahrelanger Landesligist spielt mittlerweile in der Bezirksliga Staffel 2 am Niederrhein.

nach 19 Partien belegt die Mannschaft von Trainer Marc Bach Platz sechs und hat zwölf Punkte Rückstand auf Rang eins sowie einen komfortablen 18-Zähler-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. In dieser Situation kann man dann schon einmal die nächste Saison 2024/2025 planen.

Gesagt, getan: Mit den Torhütern Björn Heußen und Torben Jörges, Mannschaftskapitän Frederic Lühr sowie Tobias Orth, Nik Niewalda, Denis Arslan, Henock Manata, Niklas Dörrier, Luis Fritzsch, Jonas Schneider, Deyar Janko, Tim Zemlianski, Phil Ketzscher, Niklas Stolle und Leon Kriescher hat ein Großteil des aktuellen Kaders seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert.

Mit Teunis Michaelis und Ercan Akhan ist man in Gesprächen. Bei Michaelis gibt es noch studienbedingte Themen zu klären und bei Akhan gibt es die Zusage, dass Ercan nur bei einem Angebot aus der Oberliga oder der Regionalliga den FSV Vohwinkel verlassen würde. Ein Wechsel zu einem anderen Bezirksligisten oder in die Landesliga kommt für ihn nicht infrage.

Mit Nico Sudano vom Ligakonkurrenten SSV Germania Wuppertal präsentiert der FSV Vohwinkel seinen ersten Neuzugang für die Saison 2024/25. Der 31-jährige Sudano trug bereits von 2016 bis 2018 das Trikot des FSV Vohwinkel und kehrt nun in die Lüntenbeck zurück.

Derweil wird Urgestein Benjamin Cansiz seine Karriere am Saisonende beenden und schon in der Rückrunde der aktuellen Saison nur noch im Notfall zur Verfügung stehen. Torhüter Nils Ole Engels möchte mehr Spielpraxis erhalten und hat dem FSV mitgeteilt, dass er den Verein am Ende der Saison gerne verlassen würde, um woanders Stammspieler zu werden.

Auch Niklas Burghard wird am Ende der Saison 2023/24 seine Zelte in der Lüntenbeck abbrechen und den FSV Vohwinkel nach nur einer Saison wieder verlassen.

Peter Jansen, Sportchef in Vohwinkel, sagt: "Wir sind mit dem aktuellen Stand der Vertragsgespräche sehr zufrieden und freuen uns sehr darüber, dass wir bis auf Benjamin Cansiz, Nils Ole Engels und Niklas Burghard alle Spieler bei uns halten können. Die meisten Gespräche mit unseren Jungs waren sehr schnell abgeschlossen. Das spricht für unsere positive Entwicklung sowie für den eingeschlagenen Weg. Die Jungs sind im Laufe der Saison immer mehr zur Einheit geworden. Das hat sich in allen Gesprächen gespiegelt. Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Gespräche mit den potenziellen Neuzugängen, damit wir die Kaderplanung schnellstmöglich abschließen können."