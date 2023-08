Duisburg: Neuer Trainer ist da! GSG hat Schacht-Nachfolger gefunden

Die Großenbaumer Sport Gemeinschaft Duisburg hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Er wird der Nachfolger von Didi Schacht.

Lange wurde gesucht, nun wurde er endlich gefunden, der Nachfolger auf den Trainerposten von Schalke-Legende Didi Schacht beim Bezirksligisten GSG Duisburg.

Die sportliche Leitung der GSG Duisburg um Schacht und Kai-Uwe Otto hatte ein klares Anforderungsprofil: Jung, ehrgeizig, mit einer klaren Spielphilosphie und guter Ansprache, so sollte der neue GSG-Trainer sein. Otto ergänzt: "Dazu Erfahrung im höherklassigen Amateurbereich haben und dann musste er natürlich auch menschlich gut nach Großenbaum passen."

Otto weiter: "Und da wurde uns von vielen Seiten Dennis Charlier empfohlen." Charlier, der bis vergangenen Winter 2022 bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord arbeitete, konnte in persönlichen Gesprächen die GSG-Funktionäre überzeugen.

Charlier wird nun schon am kommenden Samstag auf der Trainerbank der GSG Duisburg beim Auswärtsspiel beim TV Kalkum-Wittlaer Platz nehmen. Mit dabei ist dann auch Celil Kuzo. Der bisherige Kapitän der Spvvg. Sterkrade-Nord schließt sich ebenfalls der GSG an.

Charlier war als Spieler bei Rot-Weiß Oberhausen, dem 1. FC Bocholt und lange Jahre bei seinem Heimatverein Sterkrade-Nord aktiv. Dort hat er dann auch den Einstieg in das Trainergeschäft gefunden, erstmal als Co-Trainer unter Julian Berg, nach dessen Rücktritt dann als Cheftrainer in der Ober- und später auch in der Landesliga.

"Dennis genießt unser absolutes Vertrauen und wir alle sind sehr glücklich, dass wir ihn von unserem Verein überzeugen konnten. Didi Schacht und Kai-Uwe Otto werden sich nun in Zukunft als sportliche Leitung der GSG Duisburg neben den vielen Aufgaben im sportlichen Bereich auch um die eine oder andere administrative Aufgaben im Verein kümmern können. Hier hat die GSG in den kommenden Jahren einiges vor und will sich auch mit Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes, im sportlichen Bereich weiter professionalisieren. Zudem soll auch das ganze Umfeld in Großenbaum mit auf den Weg genommen werden. Hier werden wir unser Sponsoring optimieren und die Leute aus dem Stadtteil wieder für uns gewinnen", heißt es aus dem Vorstand der GSG Duisburg.