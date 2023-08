Duisburg: GSG verpflichtet zwei Neue, auch einen 64-maligen Drittligaspieler

Die GSG Duisburg startet zuhause gegen Viktoria Buchholz (Samstag, 12. August, 15 Uhr) in die Bezirksliga-Saison. Vor dem Auftakt hat der Verein noch zwei Transfers präsentiert.

Bevor es für die Grossenbaumer Sport Gemeinschaft Duisburg in der Bezirksliga Gruppe 1 am Niederrhein um die ersten Punkte der Saison 2023/2024 geht, gab der Verein noch zwei Verpflichtungen bekannt.

Torhüter Kai Hanysek (zuletzt SV Hönnepel-Niedermörmter und Duisburger SV 1900) und Defensivspezialist Jeff Gyasi (Mülheimer FC 97) schließen sich der GSG an.

"Mit Jeff Gyasi konnten wir genau den Führungsspieler für unsere zentrale Defensive verpflichten, den wir uns gewünscht haben. Er ist ein robuster, kopfballstarker Innenverteidiger mit sehr gutem Spielaufbau. Für uns als GSG ist es natürlich ein absoluter Transfercoup! Dass sich ein ehemaliger Drittliga-Spieler trotz vieler lukrativerer Angebote für unser Projekt in Großenbaum entschieden hat, zeigt dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich GSG-Sportchef Kai-Uwe Otto.

Der 34-jährige Gyasi absolvierte im Trikot von Rot-Weiß Oberhausen, SV Wehen Wiesbaden und der Spielvereinigung Elversberg immerhin 64 Drittligaspiele (kein Tor, vier Vorlagen). Hinzu kommen 54 Einsätze in der Regionalliga und 87 Begegnungen in der Oberliga.

Auf dem Foto - von links nach rechts: Die GSG-Funktionäre Bekim Ceka und Werner Pusch, Kai Hanysek, Jeff Gyasi und Trainer Dietmar Schacht.

Otto freut sich aber natürlich auch über die Verpflichtung des 31-jährigen Keepers Hanysek. "Er spielte letzte Saison noch beim Landesligisten Hönnepel-Niedermörmter und hatte eigentlich schon beim DSV 1900 zugesagt, aber nach einem Disput mit deren sportlichen Leitung, entschied er sich nach nur einem Testspiel dort für einen Vereinswechsel."

"Als wir davon gehört haben waren wir natürlich sofort in der Leitung zu ihm und freuen uns, dass wir so schnell zusammen gekommen sind. Nun gehen wir mit einem tollen Torhüter-Trio in die Saison. Gerade auch für das Training ist es sehr wichtig immer ausreichend Torhüter an Bord zu haben. Auch unser neuer Torwart-Trainer Torsten Albustin freut sich natürlich mit solch guten Jungs zusammenarbeiten zu können. Wir halten weiterhin unsere Augen für Verstärkungen offen, denn wir wissen um die Qualität der Düsseldorfer Bezirksligisten in dieser schweren Gruppe", ergänzt Otto.