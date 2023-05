Bezirksliga: GSG Duisburg bricht Trainer-Suche ab - Schalke-Repräsentant bleibt im Amt

GSG Duisburg wollte zur neuen Saison eigentlich mit einem neuen Trainer an den Start gehen. Doch die Suche wurde nun abgebrochen.

Der Teamleiter der GSG Duisburg, Kai-Uwe Otto, teilte zum Wochenende hin gegenüber RevierSport mit, dass der Bezirksligist die Suche nach einem neuen Trainer abgebrochen hat.

"Didi Schacht und ich konnten uns leider mit keinem der Kandidaten zu einhundert Prozent anfreunden. Wir hatten schon ein sehr spezielles Anforderungsprofil. Und dann kommt auch noch der finanzielle Aspekt hinzu. Und da muss auch bei uns wirtschaftliche Vernunft walten", erklärt Otto.

Er ergänzt: "Also haben Didi und ich uns mal einen Terminplan zurecht gelegt, wie wir das Ganze in der kommenden Saison managen könnten. Und da haben wir gesehen, dass es für ein weiteres Jahr doch noch passt. Es ist für alle einfach die optimale Lösung."

Sportchef Otto und Cheftrainer Schacht, der einst beim FC Schalke 04 Kapitän war und auch für den MSV Duisburg als Profi spielte, werden Cedric Roitzheim als spielender Co-Trainer und auch Holger Dornscheidt als Teammanager unterstützen.

Mitte März dieses Jahres hatte Schacht noch gegenüber RS erklärt: "Nach dieser Saison ist für mich Schluss. Ich habe einfach zu viele Verpflichtungen und schaffe es nicht mehr, viermal in der Woche am Abend auf dem Trainingsplatz zu stehen. Jetzt werden wir noch einmal alles raushauen, damit wir den Klassenerhalt schaffen und ab dem 1. Juli übernimmt dann ein neuer Trainer bei der GSG."

Schacht hatte am 7. Oktober 2021 das Traineramt bei der GSG Duisburg übernommen. Zuvor war er Coach von Vereinen wie FSV Duisburg, SV Straelen, Sportfreunden Hamborn 07, SV Bergisch Gladbach und 1. FC Kaan-Marienborn.

Aktuell ist er viel für den FC Schalke 04 unterwegs. Schacht: "Die Aufgabe als Repräsentant des FC Schalke 04 macht mir sehr viel Spaß. Es macht mich auch stolz, dass ich diesen wunderbaren Klub repräsentieren darf. Das zeigt ja auch, dass meine Leistungen in der Vergangenheit für Schalke sehr ordentlich waren. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende den Klassenerhalt feiern und in der Bundesliga bleiben."