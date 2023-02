Bezirksligist Heisinger SV geht mit einem neuen Trainer in die Rückrunde. Slavko Franjic möchte den Abstieg in die Kreisliga A verhindern.

Der Heisinger SV spielte eine katastrophale Hinserie in der Bezirksliga. Die Bilanz: nur ein Sieg und ein Punkteschnitt von 0,47. Nach 17 Partien hat der HSV bereits neun Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Doch den Glauben an den Klassenerhalt hat der Tabellenvorletzte noch längst nicht verloren. In der Winterpause wurde mit Slavko Franjic ein neuer Trainer verpflichtet, der sich in der Vorbereitung ein Bild von der Mannschaft machte und viele Gespräche führte. "Niemand kann verstehen, warum wir so weit unten stehen und die Jungs nur einen Sieg geholt haben. Wenn man viele negative Erlebnisse in einer Saison hat, dann ist es schwer, da raus zu kommen. Fußball ist auch viel Kopfsache. Ich denke, dass die Mannschaft mehr Qualität hat, als es der Tabellenplatz aussagt", erklärt der Coach.

In den Testspielen erzielte Heisingen gute Ergebnisse und konnte beim Landesligisten ESC Rellinghausen mit 5:4 gewinnen. Die einzige Niederlage gab es beim Kreisliga A-Spitzenteam SuS Haarzopf II (0:2).

Mit der Entwicklung der Mannschaft seit seinem Amtsantritt zeigt sich Franjic zufrieden: "Wir haben in der Vorbereitung den Reset-Knopf gedrückt und an ein paar Stellschrauben gedreht. Die Trainingsbeteiligung ist richtig gut. Vor allem konditionell und körperlich sind wir auf einem guten Niveau – auch taktisch werden wir uns anders aufstellen. Es macht mir und meinem Trainerteam viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten."

Am kommenden Sonntag (26. Februar, 15.15 Uhr) steht für die Franjic-Elf direkt ein wichtiges und richtungsweisendes Duell zum Jahresauftakt auf dem Programm. Mit der Zweitvertretung des SC Velbert reist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf an die Uhlenstraße.

Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Sonst hätte ich die Aufgabe nicht angenommen. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Liga bleiben. Slavko Franjic.

Der Essener Trainer glaubt an sein Team: "Die Jungs sind heiß. Es ist direkt zum Auftakt ein Sechs-Punkte-Spiel. Für Sonntag gibt es keine taktische Marschroute und mir ist es auch egal, gegen welchen Gegner wir spielen. Wir haben ein Heimspiel und werden Vollgas geben. Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Sonst hätte ich die Aufgabe nicht angenommen. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Liga bleiben."