Der Heisinger SV hat frühzeitig die Weichen für die Saison 2024/2025 gestellt. Der Trainer bleibt, die Spieler bleiben und ein neuer Sportchef kommt.

Neuigkeiten vom Essener Baldeneysee: A-Ligist Heisinger SV plant schon zeitig die neue Saison 2024/2025.

Bei der aktuellen Konstellation, Platz fünf und einem 14-Punkte-Rückstand auf Aufstiegsrang eins, macht dies durchaus auch Sinn.

"Wir wollen das Beste aus der Rückrunde herausholen und uns im Bestfall schon für die neue Spielzeit einspielen. Wir hatten in der Hinrunde viel Verletzungspech. Wenn du oben anklopfen willst, dann muss einfach alles passen. Das war bis dato nicht der Fall. Wir werden es in der neuen Saison wieder versuchen", sagt Slavko Franjic.

Und der neuerliche Angriff auf die Bezirksliga wird auch mit Franjic unternommen. Er verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Diesmal aber nur als Trainer, nicht mehr als Sportchef. Denn diese Funktion gibt Franjic ab sofort an Riad Jabeur ab.

Mit Maximilian Hecker, Giuan-Luca Sabella, Muhammed Kiyak und Pascal Gründer hat der Heisinger SV auch vier Winter-Zugänge präsentiert.

"Riad Jabeur wird unser neuer Sportlicher Leiter. Er war über fünf Jahre beim Spielclub 1920 Oberhausen. Er hat dort eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich war mit Riad immer im Austausch. Wir schätzen uns schon viele Jahre. Einst wollte ich ihn auch nach Heißen als Spieler holen. Aber er hatte leider viel Verletzungspech. Wir sind aber im Kontakt geblieben", berichtet Franjic.

Wir sind hier auf dem richtigen Weg und es ist in Heisingen noch einiges drin. Es haben für die kommende Saison alle Mann zugesagt. Wir werden keine Abgänge haben. Das zeigt ja auch, dass das alles passt und wir eine gemeinsame Idee verfolgen. Slavko Franjic

Der im Essener Amateurfußball populäre "Sladdi" ergänzt: "Nach seiner Zeit in Oberhausen war Riad jetzt wieder heiß auf eine neue Aufgabe und ist voller Tatendrang. Ich freue mich, dass er sich für den Heisinger SV entschieden hat. Das passt alles wunderbar zusammen. Ich gebe damit auch das Amt des Sportchefs an ihn weiter und bin jetzt zu einhundert Prozent nur noch Trainer. Deshalb habe ich auch um ein Jahr verlängert, weil ich meinen Fokus nur auf das Traineramt legen will. Wir sind hier auf dem richtigen Weg und es ist in Heisingen noch einiges drin. Es haben für die kommende Saison alle Mann zugesagt. Wir werden keine Abgänge haben. Das zeigt ja auch, dass das alles passt und wir eine gemeinsame Idee verfolgen."