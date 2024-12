Bald wird dieser Trainer 50 Jahre alt. Ein gutes Alter, wie er zumindest meint, um das Trainer-Dasein zu beenden. Es handelt sich um einen Kreisliga-A-Coach aus Essen.

Slavko Franjic spielt mit dem Heisinger SV eine starke Saison.

Die Essener Südstädter liegen nach 14 Spielen auf Platz eins und haben gegenüber der Konkurrenz sogar noch ein Spiel in der Hinterhand.

Bei einem Sieg wäre der Vorsprung auf neun Punkte vor dem ersten Verfolger SuS Haarzopf II angewachsen.

Die sportliche Führung um Manager Riad Jabeur und Coach Franjic macht kein Geheimnis daraus, wohin der Weg des HSV im Sommer 2025 führen soll. "Natürlich wollen wir zurück in die Bezirksliga und uns dann dort auch über einen längeren Zeitraum beweisen. Vielleicht geht es auf Strecke auch noch einmal eine Etage höher", sagt der 49-jährige Franjic.

Bis dahin werde ich aber noch einmal alles raushauen an der Seitenlinie. Erst ab der Saison 2026/2027 können meine Trainerkollegen und alle Schiedsrichter aufatmen und ruhiger schlafen, weil der Verrückte dann nicht mehr an der Seitenlinie toben wird (lacht) Slavko Franjic

Erst vor Kurzem hatte der ehemalige Coach von Adler Osterfeld seine Zusage für die Saison 2025/2026 am Baldeneysee gegeben. Eine sehr spezielle Zusage, wie Franjic gegenüber RevierSport verrät: "Das war meine letzte Verlängerung als Trainer. Ich wollte eigentlich schon im Sommer 2025 aufhören. Im Sommer 2026 ist dann aber wirklich Schluss. Ich bin dann seit 17 Jahren, nahezu ohne Unterbrechung Trainer, werde 50 Jahre alt und ich habe diese Entscheidung für mich beschlossen. Da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Bis dahin werde ich aber noch einmal alles raushauen an der Seitenlinie. Erst ab der Saison 2026/2027 können meine Trainerkollegen und alle Schiedsrichter aufatmen und ruhiger schlafen, weil der Verrückte dann nicht mehr an der Seitenlinie toben wird (lacht)."

Franjic will dann ab Sommer 2026 Jabeur, der Sportlicher Leiter ist, als Sportvorstand unterstützen. So ist der Plan beim Heisinger SV. Geplant ist dann auch, dass es eine interne Lösung für die Franjic-Nachfolge gibt.

"Wir favorisieren eine interne Lösung und haben auch einen Kandidaten ins Auge gefasst. Die Gespräche sind auch weit fortgeschritten und es sieht sehr gut aus", verrät Franjic. Bis dahin gilt es für den HSV-Coach noch 18 gute Monate an der Seitenlinie hinzulegen - im Bestfall mit einem Bezirksliga-Aufstieg und dann einem souveränen Klassenerhalt.