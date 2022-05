Essen: Bezirksligist holt 38-maligen Oberligaspieler

Der Essener Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg hat den vierten Zugang für die neue Saison präsentiert.

Nach Patrick Dutschke, Nils Unger und Avni Yirmibes haben die DJK Sportfreunde Katernberg auch Som Essomé, der zuletzt bei der SG Schönebeck spielte, verpflichtet. Der 31-Jährige absolvierte in seiner Karriere auch 38 Oberligaspiele für den ETB Schwarz-Weiß Essen.

"Som ist einer mit Herzblut. Er wird uns mit seiner Robustheit und Schnelligkeit über die Flügel sehr gut tun. Ich freue mich, Som endlich bei uns begrüßen zu dürfen, nachdem ich mich schon einige Male um ihn bemüht habe", erklärt DJK-Trainer Sascha Fischer.

Auch der Spieler freut sich auf die neue Herausforderung am Katernberg Meerbruch. "Nach zweieinhalb Jahren in Schönebeck bin ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gewesen. In Katernberg, so denke ich, kann ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung auf und abseits des Platzes sehr gut helfen. Die Mannschaft bringt Talent und Erfahrung mit. Wenn dann Einstellung und Zusammenhalt stimmen, können wir das Beste aus der Saison herausholen. Das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber ich denke, dass dieses Team in der Lage dazu ist, dass alles abzurufen", erzählt Essomé.

In der neuen Saison hat der Zugang einiges mit Katernberg vor. Essomé: "Mit dem Potential in der Mannschaft ist alles machbar. Ganz klar, der Verein hat große Ziele. Nach meiner Erfahrung muss man von Spiel zu Spiel denken und auch in Duellen mit vermeintlich schwächeren Gegnern voll konzentriert sein. Wenn dann die Konstanz stimmt, kann man auch nach oben gucken."