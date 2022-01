Bezirksliga: Didi Schachts GSG präsentiert fünf Zu- und fünf Abgänge

Der Bezirksligist GSG Duisburg hat gleich fünf neue Spieler im Winter präsentiert. Derweil haben aber auch fünf Mann die Mannschaft von Trainer Didi Schacht verlassen.

Die sportlichen Verantwortlichen der GSG Duisburg um seinen Teammanager Kai-Uwe Otto, dem Sportlichen Leiter und Trainer Didi Schacht, sowie seinem Assistenten und Kapitän Michele Mastrolonardo haben in den letzten Wochen mit Hochdruck an Veränderungen des Kaders für die Rückrunde in der Bezirksliga Gruppe 7 gearbeitet.

Fünf Zugänge konnten Schacht und Co. zu Wochenbeginn präsentieren. George Michael Wiedemann, Darwin Schäfer (beide Duisburger SV 1900), Mamadou Billo Kante (VfB Homberg II), Jonis Youssef (SV Raadt) und Manuel Wunderlich (zuletzt vereinslos) spielen ab sofort im Duisburger Süden. Alle Zugänge haben ihre Zusagen in Duisburg-Großenbaum bis zum Sommer 2023 gegeben.

Wenn uns nun auch das Verletzungspech endlich mal verlässt und wir hoffentlich alle gesund bleiben, werden wir in unserer Gruppe noch für Aufsehen sorgen. Kai-Uwe-Otto, Teammanager GSG Duisburg

"Mit diesen Neuzugängen sind wir nun für die Rückrunde hervorragend aufgestellt, haben den Kader weiter verjüngt und zeigen, dass wir in Großenbaum weiterhin ambitionierte Ziele verfolgen. Wenn uns nun auch das Verletzungspech endlich mal verlässt und wir hoffentlich alle gesund bleiben, werden wir in unserer Gruppe noch für Aufsehen sorgen", ist sich GSG-Teammanager Otto sicher.

Derweil haben Ex-Profi Aliosman Aydin, Stephan Thiedge (beide Ziel unbekannt), Ramazan Ünal (Glückauf Möllen), Musafi Shehu (FC Bosporus Düsseldorf) und Can Yasar (SV Duissern) den GSG Duisburg verlassen.