Die Sportfreunde Lotte bleiben in der Regionalliga West die Überraschungsmannschaft und am MSV Duisburg dran. Der 10. Spieltag im Überblick.

Der 10. Spieltag der Regionalliga West hatte schon vor dem ersten Anpfiff die erste Schlagzeile: Weil Türkspor Dortmund die Miete in der Velberter IMS-Arena zu teuer wurden, stand der Aufsteiger ohne Heimspielstätte da - und Fortuna Köln freute sich über einen 2:0-Sieg auf der Couch. (Mehr dazu)

Fußball wurde am Wochenende dann auch gespielt. Den Anfang machte am Freitagabend der FC Gütersloh, der sein Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück mit 3:1 gewinnen konnte. Am Samstag konnte sich dann Borussia Mönchengladbach II durch ein 5:0 (2:0) gegen den 1. FC Düren weiter in der Spitzengruppe festsetzen.

Auch beim KFC Uerdingen überschlagen sich neben dem Platz derzeit die Ereignisse. Doch sportlich bleibt es eine überzeugende Rolle, die der KFC spielt. Bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln sorgte das Tor von Hamadi Al Ghaddioui für ein 1:1-Remis und einen Zähler.

Der MSV Duisburg hatte mit dem SV Rödinghausen mehr Probleme, feierte aber einen Sieg in letzter Minute. Der Wuppertaler SV unterlag im Krisengipfel dem 1. FC Bocholt deutlich.

Weiter auf der Erfolgswelle unterwegs sind die Sportfreunde Lotte. Gegen die U23 von Schalke 04 brillierte der Aufsteiger in der ersten Halbzeit phasenweise und spielte die Gelsenkirchener Gäste in der Offensive auseinander. In die Kabinen ging es bereits mit einem 4:0 für die Sportfreunde, nach dem Wechsel blieb den Schalkern nur der Ehrentreffer durch Seok-ju Hong (86.). Lotte bleibt punktgleich mit Spitzenreiter MSV Duisburg und ist weiter die Überraschung der Saison.

Ähnlich wie die Mitaufsteiger Türkspor und KFC schrieb auch Eintracht Hohkeppel unter der Woche eher negative Schlagzeilen, als sechs Spieler vom selbsternannten Aufstiegsfavoriten aussortiert wurden. Gegen den SC Paderborn II brachte das immerhin einen Zähler, die Partie gegen die Ostwestfalen endete 1:1.

Am Sonntag steht dann noch ein letztes Spiel auf dem Programm. Rot-Weiß Oberhausen empfängt die U23 von Fortuna Düsseldorf (14 Uhr, RS-Liveticker) und will sich mit dem dritten Heimsieg der Saison weiter in der Spitzengruppe festsetzen.