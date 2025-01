Nullnummer in Aachen. Doch Energie verteidigt mit dem Remis die Tabellenführung.

Der FC Energie Cottbus bleibt im neuen Jahr in der 3. Fußball-Liga weiter ungeschlagen. Im Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen kam der per Chartermaschine angereiste Aufsteiger aus der Lausitz zu einem 0:0 und konnte seinen 59. Vereinsgeburtstag als Tabellenführer feiern.

Energie Cottbus führt die Tabelle mit 42 Punkten vor Dynamo Dresden (39) und dem 1. FC Saarbrücken (38) an. Verfolger Dresden trifft am Samstag im Sachsenderby auf Erzgebirge Aue (14 Uhr).

Vor 24.600 Zuschauern im Tivoli-Stadion war der Tabellenführer zwar das spielerisch bessere Team, Aachen hielt jedoch mit viel Leidenschaft dagegen. Viele Höhepunkte sahen die 600 Fans in der ausgeglichenen ersten Halbzeit nicht. Die beste Chance der Gäste aus Cottbus hatte Axel Borgmann nach 25 Minuten. Der Kopfball von Borgmann landete an der Latte. Der tiefe Boden auf dem Tivoli machte es beiden Mannschaft bei frostigen Temperaturen nicht einfach. Energie hatte seine besten Szenen aus dem Spiel heraus bei schnellen Kontern.

Beide Mannschaften starteten auch in die zweite Halbzeit mit vielen Ungenauigkeiten im Aufbauspiel. In der 54. Minute lenkte Energie-Keeper Elias Bethke einen Distanzschuss von Soufiane El-Faouzi über die Latte. In der Schlussphase kam Aachen zu mehreren Großchancen.

Passend zum aktuellen Höhenflug in der 3. Liga war Energie Cottbus erstmals seit fünf Jahren wieder per Chartermaschine zu einem Auswärtsspiel gereist. „Wir gehen dieses Auswärtsspiel so professionell wie möglich an. Aachen ist neben Saarbrücken die weiteste Reise. Wir sparen mehrere Hotelübernachtungen“, betonte Energie-Präsident Sebastian Lemke. Deshalb sei der Charterflug „sowohl logistisch als auch kaufmännisch absolut vertretbar“.