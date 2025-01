Der 1. FC Saarbrücken hat noch vor dem 22. Spieltag einen neuen Spieler verpflichtet. Es handelt sich um einen großgewachsenen Stürmer.

Der 1. FC Saarbrücken verstärkt seine Offensive mit der Verpflichtung des österreichischen Stürmers Stefan Feiertag. Der 23-jährige Angreifer vom FC Blau-Weiß Linz wechselt per Leihe an die Saar. Das ist dann auch die Reaktion der Saarländer auf den Ausfall von Kai Brünker, der sich einen doppelten Kieferbruch zuzog.

Zuletzt spielte Feiertag beim polnischen Erstligisten LKS Lodz. Feiertag überzeugte in der polnischen Liga mit seiner Torgefahr und Durchschlagskraft im Angriffszentrum. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer bringt nicht nur physische Präsenz mit, sondern zeichnet sich auch durch kluge Laufwege und präzises Passspiel aus.

"Wir freuen uns, dass wir mit Stefan Feiertag unsere Offensive noch einmal gezielt verstärken konnten. Uns war es wichtig, keinen Schnellschuss zu machen, sondern einen Spieler zu verpflichten, der sowohl sportlich als auch perspektivisch zu unserer Mannschaft passt", erklärt Saarbrücken-Sportdirektor Jürgen Luginger.

Auch Feiertag selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Saarbrücken: "Für mich ist es ein Traum, in Deutschland bei einem Traditionsverein zu spielen – und dann direkt die Chance zu haben, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Ich bin hochmotiviert, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und freue mich auf die Herausforderung sowie die besondere Atmosphäre im Stadion. Von den Fans habe ich bereits viel Gutes gehört."

Der 1. FC Saarbrücken liegt aktuell auf Platz drei und hat 38 Punkte auf dem Konto. Dynamo Dresden (39 Punkte) und der FC Energie Cottbus (41) liegen vor den Saarländern, die sich in dieser Saison 2024/2025 den Aufstieg auf die Fahne geschrieben haben. Auf diesem Weg in die 2. Bundesliga würden am Samstag - 1. Februar, 14 Uhr - drei Punkte beim FC Ingolstadt helfen. Vielleicht schon mit der Hilfe von Feiertag-Toren.