3. Liga: Abgänge in Aue, Dresden mit U21-Team, Bielefeld "ausverkauft", Rücktritt in Aachen

Vor dem 22. Spieltag ist in der 3. Liga einiges los. Viele Mannschaften basteln noch an ihren Kadern.

Der FC Erzgebirge Aue hat zwei jungen Ergänzungsspielern die Freigabe für einen Wechsel in der Winterpause mit der Chance auf Wettkampfpraxis und persönliche Weiterentwicklung erteilt.

Torhüter Louis Lord wird bis Sommer 2025 an die Stuttgarter Kickers verliehen und kehrt dann nach Aue zurück, Abwehrspieler Franco Schädlich schließt sich nach Auflösung seines Vertrages beim FCE dem Regionalligisten FC Eilenburg an.

Der 21-jährige Torwart kam 2023 aus dem Nachwuchs vom SV Werder Bremen zum FC Erzgebirge Aue und kam seither auf einen Drittliga-Einsatz für die Veilchen. Rechtsverteidiger Franco Schädlich (20) durchlief die Nachwuchsteams der Porsche-Kumpelschmiede und schaffte es ins Profiteam, wo er 2023/24 auf insgesamt vier Einsätze kam. In der laufenden Saison verringerten sich die Chancen auf Spielzeit durch den großen Konkurrenzkampf auf seiner Position.

"Wir wünschen den beiden Jungs alles Gute und haben mit der Zustimmung zum Vereinswechsel im aktuellen Transferfenster unseren Spielraum erweitert. Franco Schädlich will in Eilenburg die nächsten Schritte machen, Louis Lord sucht Spiel-Erfahrungen auf hohem Niveau. Da wir auf der Torhüter-Position hinter Martin Männel mit Tim Kips und Max Uhlig konkurrenzfähig besetzt sind, haben wir dem Wunsch des Spielers auf ein Leihgeschäft bis Saisonende zugestimmt", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.

Dynamo Dresden: U21-Mannschaft spielt ab 25/26 in der Sachsenliga

Für solche talentierten Spieler wird es bei Dynamo Dresden ab der Saison 2025/2026 wieder eine Reserve-Mannschaft geben. Am Donnerstag, dem 30. Januar 2025, hat die SG Dynamo Dresden beim Sächsischen Fußball-Verband (SFV) die Meldung für die Teilnahme einer Zweiten Mannschaft am Spielbetrieb hinterlegt. Mit einer U21-Mannschaft soll Dynamo Dresden dann in der Saison 2025/26 auf höchster Landesebene, der Sachsenliga, an den Start gehen.

Arminia Bielefeld: Pokal-Viertelfinale gegen Bremen ausverkauft

Am 25. Februar kämpft Arminia Bielefeld gegen den SV Werder Bremen um das DFB-Pokal-Halbfinale. Das Viertelfinal-Spiel gegen den Bundesligisten ist ausverkauft.

Am Mittwoch gingen nach Angaben der "Neuen Westfälischen" die letzten Tickets über den Ladentisch, insgesamt werden rund 26.500 Fans vor Ort sein – darunter 3.000 Anhänger aus Bremen.

Alemannia Aachen: Lübbers vorerst kein Verwaltungsrat-Vorsitzender mehr

Aachens Vorsitzender des Verwaltungsrates, Dieter Lübbers, ist von seinem Amt bis auf Weiteres zurückgetreten: "Nach mehreren Tagen und Nächten mit vielen Gesprächen innerhalb der Familie, mit Gremien-Vertretern und einem entscheidenden Treffen vorgestern Abend mit meiner Kollegin und den Kollegen des Verwaltungsrates sowie des Ehrenpräsidenten und dem Vorsitzenden des Ehrenrates habe ich mich schweren Herzens entschieden, mein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrates bis zur Beendigung des Ermittlungsverfahrens gegen mich ruhen zu lassen, um aktuell weiteren Schaden von unserer Alemannia abzuwenden!"