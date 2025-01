Kaito Mizuta spielt seit dem Sommer 2019 in Deutschland. Nun steht er bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Wir haben mal bei seinem ersten deutschen Trainer nachgefragt.

Da scheint Rot-Weiss Essen einen richtig guten Fang gemacht zu haben. Kaito Mizuta ist von Arminia Bielefeld zu RWE gewechselt.

Der 24-jährige Japaner hat bei seinen Ex-Klubs SV Straelen, FSV Mainz 05 II und Bielefeld ordentliche Spuren hinterlassen. In den sozialen Medien kann der Großteil der Arminia-Fans den Abgang des pfeilschnellen und dribbelstarken Flügelflitzers nicht nachvollziehen. Die Essener werden zu dieser Verpflichtung beglückwünscht.

Glückwunsch, das sagt auch Benedict Weeks. Der 34-Jährige war Mizutas erster Trainer in Deutschland und hat den Asiaten in sehr guter Erinnerung.

Benedict Weeks, wie sah der Werdegang von Kaito Mizuta aus?

Kaito kam mit 19 Jahren aus Japan zum SV Straelen. Er hat dann bei uns sein erstes Oberliga-Jahr absolviert. Aufgrund seines Talents und Potentials haben wir uns schnell entschlossen, ihn mit in die Regionalliga zu nehmen. Dort hat er dann 39 von 40 möglichen Spielen gemacht. Ich glaube, dass spricht für sich, wenn man mit 20 Jahren in fast allen Partien zum Einsatz kommt. In dem einen Spiel, in dem er fehlte, verbrachte er einen Feiertag in Japan. Das war aber alles mit dem Verein abgesprochen.

Kaito Mizuta - Leistungsdaten nach Trainern: Michel Kniat: 52 Spiele, 6 Tore, 7 Vorlagen Benedict Weeks: 41, 6, 10 Bartosch Gaul: 35, 5, 7 Jan Siewert: 31, 10, 10 Inka Grings: 22, 11, 6

Wo sehen Sie ihn in der Offensive?

Er ist flexibel einsetzbar, aber mit Sicherheit auf dem Flügel am stärksten. Wenn er uns zur Verfügung stand, dann hat er auch immer gespielt. Meistens stand er in der Startelf, kam aber auch mal von der Bank. Mit seiner Dynamik kann er immer wieder mal für überraschende Momente sorgen. Er hatte einen großen Anteil daran, dass wir eine sorgenfreie Regionalliga-Saison spielen konnten. Kaito hat da auf jeden Fall durch außergewöhnliche Aktionen und Dribblings auf sich aufmerksam gemacht. Er ist in der Lage, mal zwei oder drei Spieler stehen zu lassen.

Was macht Mizuta so besonders?

Er hat sich auch in jungen Jahren schnell an eine ruppigere Gangart gewöhnt. Seine Widerstandsfähigkeit ist groß. Es gab Situationen, wo wir uns auf der Trainerbank dachten, dass wir ihn gleich rausnehmen müssen, weil er wieder gefoult wurde. Aber er hat sich da immer durchgebissen, so dass wir nicht reagieren mussten. Wenn man das schon in so jungen Jahren schafft, dann spricht das für seine Einstellung. Er wollte unbedingt den Weg in den Profifußball gehen. Er hat das geschafft und das freut mich sehr. In Mainz und Bielefeld hat er dann noch viele taktische Dinge dazugelernt. In Bielefeld hat er im Dreier-Mittelfeld agiert und auch nochmal gelernt.

Im Nachhinein kann man sagen, dass sich diese Extra-Einheiten gelohnt haben - ähnlich wie bei Yassine Bouchama, der auch in Straelen war und sehr fleißig trainiert hat. Er ist wie Kaito seinen Weg gegangen. Benedict Weeks

Wie haben Sie Mizuta im Training wahrgenommen?

Er war im Training immer sehr motiviert und fleißig. Er hat vor den Einheiten schon im Kraftraum trainiert und nach den Einheiten noch ordentlich aufs Tor geschossen. Teilweise so lange, dass wir nach 25 Minuten aus der Trainerkabine rausgegangen sind und gesagt haben: 'Komm, Kaito. Jetzt ist gut.' Das konnte er dann nicht immer so nachvollziehen (lacht), weil er einfach weiter machen wollte. Er ist ein Spieler, der immer besser werden will. Im Nachhinein kann man sagen, dass sich diese Extra-Einheiten gelohnt haben - ähnlich wie bei Yassine Bouchama, der auch in Straelen war und sehr fleißig trainiert hat. Er ist wie Kaito seinen Weg gegangen.

Es heißt, dass er viel Zuspruch benötigt. Haben Sie das auch so wahrgenommen?

Auch aufgrund seiner Emotionalität dürfte er sehr gut zur Hafenstraße passen. RWE und Kaito Mizuta - das ist ein gutes Match. Ich wünsche mir für Kaito, dass er von der Mannschaft, dem Trainerstab und vor allen Dingen von den Fans sehr positiv aufgenommen wird und auch viel Zuneigung verspüren wird. Dann kann sich Kaito am besten entfalten und dem Verein weiterhelfen. Dass er weiß, wie man an der Hafenstraße gewinnen kann, dass hat er schon im Trikot des SV Straelen erlebt.