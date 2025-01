Neuzugang bei Rot-Weiss Essen: Der Drittligist verstärkt seine Offensive mit einem Spieler. Er kommt vom nächsten Gegner Arminia Bielefeld.

Rot-Weiss Essen hat auf der Suche nach einem offensiven Flügelspieler Vollzug gemeldet. Kaito Mizuta wechselt an die Hafenstraße. RevierSport hatte bereits vom Interesse der Bergeborbecker an dem 24-Jährige berichtet. Inzwischen haben sich die Vereine geeinigt und machten den Transfer am Mittwochabend offiziell.

Kurios: Mizuta kommt von Arminia Bielefeld - dem Gegner von RWE am kommenden Spieltag der 3. Liga. Schon am Sonntag könnte es also zum Wiedersehen kommen.

"Kaito Mizuta ist ein technisch sehr guter und mutiger Offensivspieler. Er agiert immer mit hoher Intensität und wird uns mit seiner dynamischen Art sehr guttun. Er erweitert unsere Möglichkeiten auf allen offensiven Positionen und gibt uns eine zusätzliche Qualität", sagt Kaderplaner Marcus Steegmann.

Der japanische Flügelflitzer, der vorzugsweise auf der linken Außenbahn spielt, absolvierte in der Hinrunde elf Partien für Bielefeld und erzielte ein Tor. Er war fast immer in der Jokerrolle gefragt. Zuletzt kam er Anfang November zum Einsatz - seither spielte er keine Rolle mehr in den Planungen von Arminia-Trainer Michel Kniat.

Mizuta kam 2019 nach Deutschland und heuerte beim SV Straelen an. Mit dem Verein spielte er zu Regionalliga-Zeiten auch schon gegen RWE. Über die U23 von Mainz 05 landete er im Sommer 2023 in Bielefeld. Knapp verpasste er Uwe Koschinat, der die Arminia gerade verlassen hatte - und jetzt sein neuer Trainer in Essen ist.

"Ich verfolge Kaito Mizuta seit einigen Jahren und wollte ihn schon verpflichten, als ich Trainer in Bielefeld war. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ihn nach Essen zu holen", erklärt Koschinat nun. "Kaito ist in der Offensive flexibel einsetzbar: Vor allem auf dem linken Flügel, aber auch im offensiven Mittelfeld. Er hat eine hohe Individualität, hat immer etwas Überraschendes im Köcher und versucht stets Abschlussmöglichkeiten zu schaffen."

Nach Klaus Gjasula, Dominik Martinovic und Matti Wagner ist Mizuta der vierte Winter-Zugang. "Ich freue mich auf den Wechsel zu Rot-Weiss Essen und auf die Emotionalität des Vereins. Ich liebe hohe Intensität im Spiel und freue mich auf die Herangehensweise von Uwe Koschinat. Ich sehe das große Potential von Rot-Weiss Essen und werde nun alles dafür geben, dass wir den Klassenerhalt schaffen", sagt er zu seinem Wechsel.