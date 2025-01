Arminia Bielefeld nimmt nach dem 4:0-Sieg bei Borussia Dortmund II noch einmal eine Kaderveränderung vor.

Jeredy Hilterman wechselt auf Leihbasis mit sofortiger Wirkung zum SC Cambuur. Der DSC Arminia Bielefeld und der niederländische Zweitligist haben sich über eine Leihe bis zum Saisonende verständigt.

"Nach intensiven Gesprächen und einer eingehenden Analyse der Hinrunde haben wir die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass eine Veränderung in diesem Transferfenster für Jeredy der beste Rahmen ist, um nach seiner langwierigen Fußverletzung aus dem vergangenen Sommer Spielpraxis in einem für ihn gewohnten Umfeld zu sammeln und wieder zu alter Stärke zu finden. Wir sind von seinen Qualitäten weiterhin überzeugt, werden seine Entwicklung genau verfolgen und wünschen ihm beim SC Cambuur viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit", erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Hiltermann, ein 26-jähriger Mittelstürmer, besitzt auf der Bielefelder Alm noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. In der laufenden Saison kam er für die Arminia gerade einmal zu drei Kurz-Einsätzen. Auf 16 Einsätze (kein Tor) kam indes Andre Becker. Doch der 28-Jährige spielt auch keine große Rolle mehr in Bielefeld. Zuletzt zeigte Rot-Wess Essen Interesse am 1,97-Meter großen Deutsch-Brasilianer. Er könnte Arminia Bielefeld in den nächsten Tagen auch noch verlassen.

Derweil könnte Joel Grodowski auf der Alm aufschlagen und schon im Heimspiel am Sonntag (2. Februar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen dabei sein.

Wie RS erfuhr, sind die Bielefelder sowohl mit dem 27-jährigen Stürmer als auch seinem Noch-Arbeitgeber SC Preußen Münster sehr weit in den Gesprächen. Grodowski würde bei der Arminia auf Coach Michel Kniat treffen. Beide arbeiteten schon beim SC Verl zusammen und besitzen in Sascha Brinker auch den gleichen Berater.

Die Bielefelder wollen nach der Niederlage gegen Cottbus zum Auftakt ins Jahr 2025 und dem furiosen 4:0-Auswärtssieg bei der U23 von Borussia Dortmund nun gegen RWE nachlegen, um weiter im Aufstiegskampf dabeizubleiben. Dabei könnte dann auch Grodowski helfen.