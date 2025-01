Ex-Essener Isaiah Young hat sich vor seinem Wiedersehen schon einmal warm geschossen. Gegen den BVB II erzielte er sein drittes Saisontor und ist gegen seinen alten Klub hochmotiviert.

Beim 4:0-Auswärtssieg der Arminia Bielefeld gegen den BVB II am 21. Spieltag der 3. Liga durfte ein ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen zum dritten Mal in dieser Saison jubeln.

Isaiah Young traf in der 47. zum 2:0 für die Gäste, sein erster Treffer seit November letzten Jahres. Über seinen insgesamt dritten Torerfolg zeigte sich der US-Amerikaner zwar glücklich, allerdings stellte er seine eigenen Bedürfnisse hinten an. "Es ist immer geil ein Tor zu erzielen, aber erstmal bin ich glücklich, dass wir eine gute Leistung gezeigt und drei Punkte geholt haben", erzählte er glücklich kurz nach Abpfiff.

"Ich versuche immer alles zu tun, was ich kann, um der Mannschaft zu helfen. Heute war es ein Tor, aber ich mache immer weiter und bin nicht zufrieden. Aber trotzdem ein geiler Tag." Er sah aber noch Verbesserungsbedarf: "Ich bin glücklich und die Leistung war heute gut, aber ich will es im nächsten Spiel noch besser machen."

Extra-Motivation für eine noch bessere Leistung bedarf es im nächsten Spiel keineswegs, denn am kommenden Spieltag trifft der 26-Jährige auf seinen Ex-Klub. Von 2020 bis 2024 lief Young im RWE-Trikot auf und stand beim 0:0 im Hinspiel sogar noch offiziell bei den Essenern unter Vertrag.

In seiner Zeit an der Hafenstraße konnte Young in 158 Spielen 19 Mal treffen und bereitete zudem 28 Tore vor. Auf das Wiedersehen freut er sich, auch wenn er diesmal in anderen Farben auflaufen wird. "Ich kann nur sagen, dass ich alles geben werde, um dieses Spiel zu gewinnen." Für ihn ist das Aufeinandertreffen definitiv eine zusätzliche Motivation.

Young glaubt an RWE-Klassenerhalt

Trotz der aktuellen Tabellensituation erkennt der US-Amerikaner die Gefahr seines Ex-Klubs. "Sie haben schon eine gute Mannschaft. Sie haben in dieser Saison eine schlechte Phase, aber sie müssen positiv bleiben. Sie haben gute Jungs da."

Ich glaube, am Ende der Saison haben sie gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Isaiah Young

An einen Essener Abstieg glaubt er nicht. "Ich glaube, am Ende der Saison haben sie gar nichts mit dem Abstieg zu tun." Die Anerkennung für RWE bleibt bestehen, doch am Ende fügt er noch scherzhaft hinzu: "Nächste Woche sind wir keine Freunde." Wer bei seiner Rückkehr die Oberhand behält, zeigt sich am 2. Februar um 13.30 Uhr, wenn der Ball in der SchücoArena rollt.