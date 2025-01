Uwe Koschinat durfte sich nach dem 5:1-Sieg über Hannover 96 II selber auf die Schulter klopfen. Seine Kaderbewegungen fruchteten, werden jedoch nicht bei jedem gut angekommen sein.

"Oh, wie ist das schön"-Gesänge klangen durch das Stadion an der Hafenstraße, nachdem Rot-Weiss Essen die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 5:1 zerlegte.

"Sowas hat man lange nicht gesehen", sangen die Fans. Für wahr, denn immerhin lag der letzte Sieg bereits fast drei Monate zurück. Gründe für dieses Lebenszeichen waren sicherlich die Personalentscheidungen von Trainer Uwe Koschinat, der im Gegensatz zur Vorwoche in Aachen dem ein oder anderen Spieler einen Denkzettel verpasste.

Klaus Gjasula kam endlich zu seinem Debüt. Tobias Kraulich, der aufgrund des von Koschinat gewählten 3-5-2-Systems in der Startelf stand, gab dem Trainer mit seinem Doppelpack mehr als nur recht.

Sie beide ersetzten Jimmy Kaparos und Joseph Boyamba in der ersten Elf, die gar nicht erst im Aufgebot der Essener an diesem 21. Spieltag der 3. Liga standen. Gerade bei Boyamba war es verwunderlich, war es gerade Koschinat, der den von der SV Elversberg gekommenen Flügelspieler in der jüngsten Vergangenheit noch stark redete.

Ich habe gemerkt, dass er sich auf dem Flügel nicht so wohlfühlt. Am Ende ging es darum, zu entscheiden, wer der Mannschaft neue Impulse geben könnte. Dort lag die Entscheidung zwischen Owusu und ihm. Uwe Koschinat über Boyambas Nicht-Nominierung

Auf der Pressekonferenz nach der Partie begründete der Coach seinen Gedankengang bezüglich beider Personalien: "In dieser Situation, in der wir uns befinden, müssen wir als Trainerteam ganz genau überlegen, wer dieser speziellen Situation gewachsen ist. Jimmy sehe ich ganz klar als Konkurrenzspieler auf der Sechs zu Gjasula und Swaijkowski. Jonny (Gianluca Swaijkowski, Anm. d. Red.) würde ich aktuell in der hektischen Situation mehr zutrauen, denn er kommt mit einer positiven Art in die Rückrunde."

Der 53-Jährige weiter: "Ähnlich sieht es bei Boyamba aus. Er war in der Vorbereitung ein klarer Startelfkandidat. Ich habe gemerkt, dass er sich auf dem Flügel nicht so wohlfühlt. Am Ende ging es darum, zu entscheiden, wer der Mannschaft neue Impulse geben könnte. Dort lag die Entscheidung zwischen Owusu und ihm. Owusu hatte die ein oder andere gute Einwechslung als zweiter Stürmer und hat dort für Frische und Torgefährlichkeit gesorgt. Deshalb war es eine Abwägung mehrerer Faktoren, die zur Nicht-Nominierung der beiden Spieler geführt haben."

Was sich in einer Woche schon ändern kann, denn in Bielefeld müssen Lucas Brumme und Ramien Safi gelbgesperrt zusehen, so werden zwei Kaderplätze frei, sollte RWE bis dahin nicht in der Offensive fündig geworden sein auf dem Transfermarkt.