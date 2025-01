Abstiegskampf an der Hafenstraße. Bei einem Sieg ist RWE auf einen Punkt an den Nichtabstiegsplätzen dran, bei einer Niederlage sind es schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Kellerduell in Essen. Rot-Weiss Essen muss als Vorletzter am Sonntag (13:30 Uhr) gegen die U23 von Hannover 96 gewinnen, soll sich die Lage im Abstiegskampf der 3. Liga ein wenig entschärfen.

Im Hinspiel gab es einen RWE-Sieg, das soll sich nun wiederholen. Auch, um eine Reaktion auf das schlimme 0:2 in Aachen zu geben vor einer Woche.

Als Konsequenz veränderte RWE-Trainer Uwe Koschinat seine Startelf auf zwei Positionen, was wohl auch einen Wechsel von der Vierer- auf die Dreierkette nach sich zieht.

Für Jimmy Kaparos und Joseph Boyamba (beide flogen sogar ganz aus dem Kader) spielen Winterzugang Klaus Gjasula und Tobias Kraulich.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Uwe Koschinat (RWE): "Man denkt vielleicht, dass das eine junge Mannschaft ist, die nicht so robust spielt. Aber da irrt man sich. Hannovers U23 ist nach Alemannia Aachen die Mannschaft, die in der 3. Liga am häufigsten foult. Gegen Körperlichkeit haben die nichts, damit kann man sie nicht beeindrucken. Hannover besitzt ein starkes NLZ und die Jungs wittern über die U23 auch ihre Chance, nach oben zu kommen. Wir treffen auf einen guten Gegner. Für mich gilt es in dieser Situation zu beobachten, wer dieser auch gewachsen ist. Wer ist bereit, sich dieser Situation zu stellen? Da lerne ich die Mannschaft auch noch kennen. Das alles lasse ich in meine Überlegungen einfließen. Das werden wir in der Aufstellung am Sonntag dann auch sehen."

Daniel Stendel (Hannover II): Uwe Koschinat hat gesagt, dass die Saison noch sehr lang ist. Und das kann ich nur unterstreichen. Die Essener haben im Winter mit Klaus Gjasula und Dominik Martinovic qualitativ nachgelegt. Mit den Fans im Rücken haben sie auch jede Menge Power - auch auswärts. Auch wenn der Start in Aachen aus Essener Sicht hätte anders laufen sollen, haben sie eine starke Mannschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass RWE am Ende über dem Strich liegt ist sehr, sehr groß. Und trotzdem fahren wir an die Hafenstraße, um zu gewinnen."

So spielen RWE und Hannover II:

RWE: Golz - Rios-Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Moustier, Gjasula, Brumme - Arslan - Safi, Martinovic

Hannover II: Stahl -Dammeier, Dominke, Wallner, Matsuda - Abdullatif, Brandt, Westermeier, Oudenne - Busch, Marino

Schiedsrichter: Mario Hildenbrand