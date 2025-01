Nach dem 2:0-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Rot-Weiss Essen musste Alemannia Aachen eine 1:2-Niederlage beim SC Verl einstecken. Einige Chaoten sorgten für unschöne Szenen.

Der SC Verl macht einfach sein Ding und blieb auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen Alemannia Aachen gab es einen 2:1-Sieg.

Dass mal ein weniger guter Auftritt zu drei Punkten reichte, musste auch Verls Trainer Alexander Ende im Gespräch mit "Magenta Sport" anerkennen.

Ende sagte: "Wenn wir in der Vergangenheit gesagt haben, dass wir zu wenig Ertrag aus unseren Leistungen geholt haben, sind wir in diesem Spiel der glückliche Sieger. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, überhaupt nicht. Ich habe den Jungs in der Halbzeitpause gesagt, wenn wir so weiterspielen, haben wir keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Das war unsauber, langsam, nicht mit der Überzeugung, nicht mit der Klarheit. Nicht vorwärtsgerichtet Fußball gespielt. Da sind wir überhaupt nicht zufrieden gewesen.“

Auf der anderen Seite konnte Heiner Backhaus kaum glauben, wie viele Hochkaräter seine Mannschaft vergab. Der Aachener Trainer meinte: "Es war aberwitzig. Wir rennen wieder Eins-gegen-Eins auf den Torwart, aus fünf Metern, total frei. Das ist ein Thema, das haben wir, das müssen wir akzeptieren, auch wenn es schwerfällt. Was mich viel mehr stört, ist, dass wir zweimal dieselbe Ecke fressen. Das haben wir noch besprochen, im Hotel, diese Eckenvariante. Die hauen sie uns zweimal rein."

Die Statistik zum Spiel SC Verl: Schulze - Kammerbauer, Gruber, Otto, Kijewski - Benger, Stark (78. Demming), Otto (85. Gerhardt), Taz (86. Stöcker) - Lokotsch, Steczyk (65. Arweiler) Alemannia Aachen: Olschowsky - Hanraths,Rumpf, Meyer - Scepanik, Bahn (79. Wiebe), Gaudino (60. Castelle), Strujić (72. Heister) - El-Faouzi, Bakhat - Heinz (60. Beleme) Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) Tore: 1:0 Kijewski (55.), 2:0 Kijewski (74.), 2:1 El-Faouzi (84.) Gelbe Karten:Otto, Stöcker (4) - Hanraths (5) Zuschauer: 3000

Ärger hatte auch die Gütersloher Polizei mit einigen Aachener Chaoten.

In einer Meldung der Polizei Gütersloh heißt es: "Das Fußballspiel des SC Verl gegen Alemannia Aachen am Samstagnachmittag (25.01.) im Stadion an der Poststraße endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen kam es bereits während des Spiels auf der Tribüne der Aachener Fans zu einer Auseinandersetzung verschiedener Fangruppierungen.

Nach Beendigung des Spiels (16.15 Uhr) setzte sich der Konflikt hinter dem Stadion im Bereich des Busparkplatzes fort. Sechs Fans der Aachener Mannschaft klagten anschließend zunächst über leichte Verletzungen. Ein Mann war etwas schwerer verletzt. Zudem wurde ein Polizist leicht verletzt. Die handelnden Personen mussten durch die Polizei getrennt werden. Anwohner meldeten darüber hinaus beschädigte Zäune. Zudem wurde ein Fahrzeug der Polizei-Hundertschaft beschädigt. Die Feuerwehr arbeitete den Einsatz im Rahmen eines Massenanfalls von Verletzten (ManV10) ab. Ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall wurde umgehend eingeleitet.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0."