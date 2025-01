Drittligist Alemannia fährt mit Rückenwind zum SC Verl, muss aber im Angriff umbauen. Das erwartet Trainer Heiner Backhaus.

Der 21. Spieltag der 3. Liga führt Alemannia Aachen ins Westfälische: Beim SC Verl wollen die Kaiserstädter am Samstag (25. Januar, 14 Uhr) den guten Jahresstart bestätigen und nach dem Sieg gegen Rot-Weiss Essen (2:0) erneut punkten.

In Verl erwartet Heiner Backhaus und seine Mannschaft aber keine einfache Aufgabe. "Für das, was wir letzte Woche gespielt haben, können wir uns nichts mehr kaufen. Es wird ein anderes Spiel als gegen Rot-Weiss Essen, weil sowohl die Pressinghöhe als auch das Verhalten mit Ball schon unterschiedlich ist", weiß der Alemannia-Coach.

Auf der auf der Pressekonferenz der Aachener warnte er vor dem Tabellenneunten: "Verl ist für mich eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft mit dem Ball. Sie haben eine klare Spielidee und ziehen die stringent durch."

Dass der Sportclub nicht ganz vorne um den Aufstieg mitspielt, liegt an einer Ergebnisschwäche zum Auftakt. "Sie hatten gerade zu Saisonbeginn viele Spiele, wo sie nur unglücklich nicht gewinnen", erinnerte sich Backhaus - auch an das Hinspiel, in dem die Alemannia trotz langer Unterzahl einen Punkt erkämpfte (1:1).

Ohne Zähler will Backhaus die Heimreise am kommenden Wochenende ebenfalls nicht antreten. Verzichten muss der Cheftrainer neben dem gesperrten Kevin Goden (5. Gelbe Karte) auch auf Charlison Benschop, der wegen Problemen mit der Achillessehne aussetzen wird. "Da wollen wir kein Risiko eingehen“, informierte Backhaus. Gleiches gilt für Lamar Yarbrough, der an der Wade verletzt ist und noch genauer untersucht werden soll.

Dabei ist dafür Anton Heinz, der beim Sieg gegen RWE erstmals nach langer Durststrecke als Joker wieder traf und in der Offensive statt Goden starten könnte. Ein erlösendes Tor, wie der Standard-Experte zugab: "Es war natürlich wichtig für mich, mal wieder zu treffen."

Ob Heinz wirklich in die Startelf rücken wird, wollte Backhaus im Vorfeld noch nicht verraten. Und zog noch einmal den Hut vor dem Gegner: "Der SC Verl hat es mehr als verdient, dass man sich maximal gut auf eine maximal gute Truppe vorbereitet. Mit einem Top-Trainer, mit einer Top-Infrastruktur, einem gewachsenen Umfeld und vollem Fokus auf Fußball und Inhalten."