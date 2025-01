Rot-Weiss Essen gegen Hannover 96 II: Am Sonntag (26. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastieren die Niedersachsen in Bergeborbeck. RS hat mit Daniel Stendel gesprochen.

Durch einen 2:1-Sieg zu Jahresbeginn 2025 gegen den FC Erzgebirge Aue hat sich die Zweitvertretung von Hannover 96 nach 20 Spieltagen auch einen Nicht-Abstiegsplatz gespielt.

Auf solch einen Rang will auch Rot-Weiss Essen zeitig springen. Am Sonntag (26. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert die U23 des Zweitligisten im Stadion an der Hafenstraße.

Das Hinspiel gewann RWE mit 3:1 in der niedersächsischen Landeshauptstadt und liegt aktuell vier Punkte hinter der Mannschaft von H96-II-Trainer Daniel Stendel zurück

RevierSport hat mit diesem vor dem Gang an die Essener Hafenstraße gesprochen.

Daniel Stendel über...

... die laufende Saison und die Weiterentwicklung von Hannover 96 II: "Wie bei allen zweiten Mannschaften hatten auch wir einen großen Umbruch vor der Saison. In der 3. Liga muss man anders planen als in der Regionalliga. Wir haben den Kader recht spät beisammen gehabt. Hinzu kamen einige Verletzungssorgen. Insgesamt besteht unsere Mannschaft aus Spielern, die nur sehr wenig Drittliga-Erfahrung mitbringen. So mussten wir uns auch erst einmal in dieser Liga zurechtfinden.

Es gab aber trotzdem nur wenige Spieltage, an denen uns die Mannschaften deutlich überlegen. Mit der Durchschlagskraft nach vorne und dem Kreieren von Torchancen haben wir am meisten zu kämpfen gehabt. Wenn wir eine gute Präsenz in der Offensive an den Tag gelegt haben, dann haben wir meistens auch gewonnen. Das war zuletzt auch im ersten Spiel des Jahres 2025 gegen Aue der Fall."

... das 1:3 im Hinspiel gegen Rot-Weiss Essen: "Das war unser erstes Drittliga-Heimspiel im großen Stadion. Es waren vielleicht 2000 oder 3000 Zuschauer da und die Stimmung war komisch. Gefühlt war es ein Auswärtsspiel. Wir mussten noch ein bisschen schauen, wie wir in dieser Liga ankommen. Das Spiel von uns war nicht schlecht. Aber letztendlich haben wir viel Lehrgeld bezahlt. Essen hat uns durch die schnellen Angriffe, allen voran über Ramien Safi, gekillt. Aber die Saison hat sich danach für uns ins Positive entwickelt.

... die Ausgangslage vor dem Auftritt in Essen: "Uwe Koschinat hat gesagt, dass die Saison noch sehr lang ist. Und das kann ich nur unterstreichen. Die Essener haben im Winter mit Klaus Gjasula und Dominik Martinovic qualitativ nachgelegt. Mit den Fans im Rücken haben sie auch jede Menge Power - auch auswärts. Auch wenn der Start in Aachen aus Essener Sicht hätte anders laufen sollen, haben sie eine starke Mannschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass RWE am Ende über dem Strich liegt ist sehr, sehr groß. Und trotzdem fahren wir an die Hafenstraße, um zu gewinnen.

... Klassenerhalt oder Abstieg von Hannover 96 II und die Folgen: "Für uns wäre es eine tolle Sache, wenn wir es schaffen. Es wäre ein großer Erfolg. Aber ein Abstieg wäre auch kein Beinbruch. Wir haben nicht die Möglichkeiten wie Stuttgarts oder Dortmunds Reserve. Aber wir sind im Profisport und wollen immer gewinnen. Wir versuchen als unerfahrene Mannschaft und mit weniger finanziellen Mitteln als die Konkurrenz in der Liga zu bleiben. Wichtig wird sein, dass wir in der Rückrunde die Anzahl der Durstrecken so gering wie nur möglich halten. Das gilt für alle Abstiegskandidaten. Am Ende, so denke ich, sollten 42 oder 43 Punkte zum Klassenerhalt langen."