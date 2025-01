Der 20. Spieltag, die erste Runde der Drittliga-Rückrunde, war ein Tag zum Vergessen für Dynamo Dresden.

Das gibt es doch nicht! Das haben sich wohl alle Fans, die es mit Dynamo Dresden halten am vergangenen Wochenende gedacht.

Der Herbstmeister legte, wie schon in den Vorjahren einen schlechten Start in die Rückrunde hin, und unterlag dem FC Viktoria Köln mit 2:3. Klar: In Sachsen geht wieder die Angst um, dass die SGD nach einer starken Hin- wieder in der Rückrunde patzt und den ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga erneut verpasst.

So weiter ist es zwar noch lange nicht. Zumindest wird aber demnächst ein sehr wichtiger Spieler den Dresdnern nicht zur Verfügung stehen. Die SG Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen auf Vinko Sapina verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich im Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Es lief die 17. Spielminute, als Sapina im Zweikampf mit Kölns Donny Bogicevic einen langen Schritt machte und anschließend verletzt am Boden blieb. Daraufhin musste der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer 2024 Rot-Weiss Essen als Kapitän für 250.000 Euro verließ und sich Dynamo anschloss, der Schwarz-Gelben ausgewechselt werden.

Nach genaueren Untersuchungen im Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus in Dresden steht nun fest, dass Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm in den nächsten Spielen nicht auf den Einsatz des 29-Jährigen setzen kann. Die Muskelverletzung Sapinas ist die erste Verletzung dieser Art in der laufenden Saison bei Schwarz-Gelb.

"Der Ausfall von Vinko trifft uns hart. Er hat nach seiner Verpflichtung eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche tragende Rolle er in unserer Mannschaft einnimmt. Jetzt gilt es geschlossen als Team zusammenzurücken, um den Ausfall aufzufangen. Unsere Mannschaft ist definitiv im Stande, die Lücke zu füllen. Wir wünschen Vinko eine schnelle Genesung, damit er schon bald wieder auf dem Platz stehen kann", sagt Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SG Dynamo Dresden.

Am Samstag (25. Januar, 14 Uhr) wartet auf Dresden eine heiße Partie: Es geht zum Gipfeltreffen zum FC Energie Cottbus, Erster gegen Zweiter - ohne Vinko Sapina.