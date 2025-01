Kaum ist der erste Rückrunden-Spieltag absolviert, da gibt es schon den ersten Trainerwechsel in der 3. Liga.

Wie sagt man so schön: Die Spatzen pfiffen diese Nachricht schon von den Dächern - nun ist es auch offiziell. Der TSV 1860 München stellte Cheftrainer Argirios Giannikis und Co-Trainer Franz Hübl mit sofortiger Wirkung frei. Update: Am Abend stellte 1860 mit Patrick Glöckner den Nachfolger vor.

Die Löwen reagierten damit auf den sportlichen Negativtrend, der auch zu Beginn der Rückrunde beim Auswärtsspiel in Saarbrücken (0:4) nicht gestoppt werden konnte. Noch besitzen die Sechziger einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

"Agirios Giannikis hat die Löwen in der vergangenen Saison nach einer Serie von Niederlagen übernommen, die Mannschaft stabilisiert und schlussendlich zum Klassenerhalt geführt. In der laufenden Saison ist die Mannschaft nun aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aufgrund der Eindrücke beim Spiel in Saarbrücken habe ich mich unter Einbeziehung der Gremien und beider Gesellschafter dazu entschieden, durch einen Wechsel im Trainerteam neue Impulse zu setzen, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Ich danke "Agi" für seinen engagierten Einsatz für den TSV 1860 München, für eine sehr angenehme Zusammenarbeit und wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft", erklärte Geschäftsführer Dr. Christian Werner.

Schon neun Trainerwechsel: Nach Marco Antwerpen (Waldhof Mannheim, aktuell VfL Osnabrück), Uwe Koschinat (VfL Osnabrück, aktuell Rot-Weiss Essen), Bernd Hollerbach (Hansa Rostock, vereinslos), Pavel Dotchev (Erzgebirge Aue, vereinslos), Marc Unterberger (SpVgg Unterhaching, vereinslos), Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen, vereinslos), Pit Reimers (VfL Osnabrück, vereinslos) und Sreto Ristic (SV Sandhausen, vereinslos) ist Argirios Giannikis der neunte Trainer, der in dieser Drittliga-Saison 2024/2025 seinen Job verlor.

Giannikis, der vor rund einem Jahr am 10. Januar 2024 an der Grünwalder Straße übernahm, sagte zum Abscshied: "Ich war jeden Tag mit voller Freude und mit vollem Engagement Cheftrainer des TSV 1860 München und bin mir sicher, dass wir im Team die aktuelle Situation gemeistert hätten. Wenn ich auf die Zeit hier in München zurückblicke, denke ich an viele positive Erlebnisse, wie den Klassenerhalt durch den Sieg in Essen. Ich werde den Club immer im Herzen behalten. Danke an die Spieler, meine Trainerkollegen, den Staff, die Mitarbeiter des TSV 1860 München und die treuen Fans. Ich drücke den Löwen weiterhin die Daumen und wünsche viel Erfolg."