Es bleibt weiter spannend auf dem Winter-Transfermarkt. Die Drittligisten langen ordentlich zu. Nun auch Dynamo Dresden.

Dynamo Dresden hat auf den Abgang von Oliver Batista-Meier (SSV Ulm 1846) schnell reagiert und einen weiteren Spieler verpflichtet.

Nach Dominik Kother (Jahn Regensburg) und dem Leihgeschäft mit dem 1. FC Magdeburg in der Personalie Andi Hoti hat Dresden mit Mika Baur einen weiteren Spieler ausgeliehen. Der 20-Jährige kommt vom SC Paderborn und soll Batista-Meier ersetzen.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD, sagt: "Mika zeichnet sich auf dem Platz als umtriebiger und sehr variabel einsetzbarer Spieler aus. Mit seiner Technik und dem Mut auf engem Raum kann er unserem Spiel eine weitere Komponente verleihen. Er hat seine Qualität bereits in der 3. Liga unter Beweis gestellt und soll bei uns seine Entwicklung vorantreiben."

"Ich konnte bereits in der Vergangenheit vertrauensvoll mit Mika zusammenarbeiten. Er kann auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor für eine Mannschaft sein, zeigt jederzeit professionelles Verhalten und verfügt über sehr gute technische Voraussetzungen. Ich freue mich, ihn erneut in meiner Mannschaft begrüßen zu können", sagt Thomas Stamm, Cheftrainer der Sportgemeinschaft.

Mika Baur wurde am 9. Juli 2004 in Salem in Baden-Württemberg geboren. Über die Junioren des FC Rot-Weiss Salem, des FC Radolfzell sowie des VfB Stuttgart zog es den 1,72 Meter großen Flügelspieler in das Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg. Bei den Breisgauern schaffte er zur Saison 2022/23 den Sprung in den Herrenbereich und landete mit der Zweiten Mannschaft des SCF am Saisonende auf dem zweiten Platz der 3. Liga. Im Sommer 2023 wechselte der 20-Jährige zum SC Paderborn.

Dynamo Dresden startet am Sonntag (19. Januar, 13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln in die Drittliga-Rückrunde. Nach 19 Begegnungen besitzen die Sachsen als Tabellenführer einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Rang drei. Zur Erinnerung: Die ersten beiden Mannschaften steigen in die 2. Liga auf. Nach dieser Saison will Dynamo unbedingt zu diesen zwei Aufsteigern gehören.