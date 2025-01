Drittligist Viktoria Köln hat auf den Abgang von Innenverteidiger Kevin Pytlik reagiert. Ein echter Defensivallrounder verstärkt das Team von Trainer Olaf Janßen.

Nur wenige Stunden, nachdem der Abgang von Innenverteidiger Kevin Pytlik offiziell wurde, hat Viktoria Köln reagiert: Tobias Eisenhuth läuft ab sofort für den Tabellensechsten der 3. Liga auf. Eisenhuth ist der dritte Zugang in diesem Winter nach Paul Pöpperl (Schalke II, Leihe) und Oleksandr Petrenko (Bayer Leverkusen U19, Leihe).

Der 23-jährige Defensivspieler war zuletzt für den Zweitligisten Jahn Regensburg aktiv. Dort löste er seinen Vertrag auf, nachdem er in der laufenden Saison nicht zum Einsatz kam. Lediglich für die zweite Mannschaft der Regensburger in der Bayernliga lief Eisenhuth in dieser Spielzeit auf.

"Wir haben mit Kevin Pytlik einen Abgang in der Innenverteidigung, Zoumana Keita fällt verletzungsbedingt aus und Lars Dietz kehrt gerade erst nach einer Verletzung zurück. Daher wird es in der Defensive etwas eng. Tobias ist flexibel einsetzbar. Er ist ein zweikampfstarker Spieler, der aber auch fußballerisch seine Klasse hat. Ein smarter Typ, der auf dem Platz aber schon unangenehm sein kann", gab Stephan Küsters, Sportlicher Leiter von Viktoria Köln, zu Protokoll.

Der gebürtige Berliner kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf anderen zentralen Defensivpositionen eingesetzt werden. Auch in der Innenverteidigung hat der ehemalige U19-Juniorennationalspieler bereits Erfahrung gesammelt.

In der vergangenen Saison stieg Eisenhuth mit Regensburg in die 2. Bundesliga auf. Mit 27 Einsätzen war er ein fester Bestandteil der Aufstiegsmannschaft. Zum Profi wurde Eisenhuth beim FC Energie Cottbus. Für die Brandenburger machte der 1,83 Meter große Defensivallrounder insgesamt 121 Spiele.

"Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr dankbar für die Möglichkeit“, so Eisenhuth. "Ich möchte der jungen Mannschaft viel geben. Meine Stärken liegen im Spiel mit dem Ball, besonders im Passspiel. Das passt sehr gut zur DNA des Vereins. Ich will mich sofort einbringen."

Am Sonntag starten die Kölner in die Drittliga-Rückrunde. Sie sind zu Gast bei Dynamo Dresden (19. Januar, 13.30 Uhr). Vielleicht wird der Neuzugang direkt eine Rolle spielen.