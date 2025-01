Personal-News aus der 3. Liga: Bei Energie Cottbus und auch beim VfL Osnabrück gibt es neue Entwicklungen.

In der Woche vor dem Jahresauftakt in der 3. Liga hat Energie Cottbus noch einmal personell nachgelegt. Mit Erik Tallig hat der Aufsteiger, der als Tabellenzweiter vom Durchmarsch träumen darf, einen neuen Stürmer verpflichtet.

Wobei: Neu in Cottbus ist dieser eigentlich nicht. Denn es handelt sich um Erik Tallig, der bereits seit Oktober beim FC Energie mittrainierte. Der 25-Jährige ist seit seinem Abschied von Jahn Regensburg ohne Klub gewesen.

Der offensive Mittelfeldspieler hat zwei schwere Knieverletzungen hinter sich. Dadurch ist seine Laufbahn, die beim Chemnitzer FC und 1860 München Fahrt aufgenommen hatte, ins Stocken geraten. Für beide Klubs absolvierte er 122 Einsätze in der 3. Liga, erzielte zwölf Tore und bereitete elf Treffer vor.

In Cottbus hofft man, dass Tallig nun wieder zu alter Stärke findet: "Erik hat sich hier vom ersten Tag an auf und neben dem Platz top präsentiert und zeigt im Training, dass er Bock hat und was er kann", erklärt Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Mit viel Engagement, einer super Einstellung und seiner fußballerischen Qualität hat er uns davon überzeugt, dass er der Mannschaft einen Mehrwert geben kann. Er wird sicher noch etwas Zeit benötigen, aber da werden wir mit Bedacht und Geduld agieren und sowohl ihm als auch uns keinen Druck machen."

Nach Erik Engelhardt (VfL Osnabrück) ist Tallig der zweite Winter-Zugang in Cottbus. Nicht nur im Aufstiegsrennen gibt es Verstärkungen, auch am anderen Tabellenende tut sich etwas.

Der VfL Osnabrück möchte den Absturz in die Regionalliga um jeden Preis vermelden. Neben vier Spieler-Neuverpflichtungen (Nikky Goguadze, Bryan Henning, Niklas Kölle, Jannik Müller) gibt es nun auch eine neben dem Rasen.

Frank Döpper ergänzt das Team von Chefcoach Marco Antwerpen. Beide arbeiten schon länger zusammen, zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern, dann bei Waldhof Mannheim.

Antwerpen dazu: "Die Hinzunahme von Frank Döpper als weiteren Co-Trainer war bereits in den ersten Gesprächen Thema und wurde seither forciert. Wir kennen uns lange und haben in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet. Frank ist eine sinnvolle Ergänzung des Teams, in dem auch Frithjof Hansen ein wichtiger Bestandteil bleibt."