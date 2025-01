Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden im selben Hotel in der Türkei. Da war es vorprogrammiert, dass natürlich auch Vinko Sapina mal zum Thema wird.

Noch zwei Tage, dann fliegen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden wieder zurück. Die Türkei wird gegen das kalte Ruhrgebiet und Sachsen eingetauscht.

Doch zuvor stehen sich die beiden Drittliga-Kontrahenten noch im direkten Duell in einem Testspiel gegenüber. Am Samstag (14 Uhr Ortszeit) testen der Abstiegs- und Aufstiegskandidat ihre Form. Mit dabei Vinko Sapina.

Er ist einer der besten Sechser der 3. Liga und stand in der Saison 2023/2024 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Im vergangenen Sommer wechselte der RWE-Kapitän dann nach Dresden und nimmt wieder eine Leistungsträger-Rolle ein.

Martin Herms, unser Mann von der Funke Mediengruppe vor Ort in der Türkei, hat mit Sapina gesprochen. Er fragte ihn auch nach einem Vergleich zwischen den Traditionsklubs RWE und SGD.

Das komplette Sapina-Interview können Sie bei den Kollegen der WAZ lesen - hier

Sapinas Antwort: "Es ist schon ähnlich, man kann es vergleichen, weil beide positiv verrückt sind und die Fans den Verein im Herzen tragen. Das merkt man bei jedem Spiel und auch hier im Trainingslager. Aber in Dresden ist es schon noch etwas größer und wuchtiger. Im Stadion sind die Seiten geschlossen. Ich fand die Fans in Essen auch überragend, aber in Dresden ist alles ein bisschen größer. Bayer Leverkusen ist Deutscher Meister geworden, Dynamo Dresden ist in Sachen Fans und Stimmung ganz klar vor denen, das ist für mich bundesligareif. Hätte das Stadion Platz für 45.000 Zuschauer, wäre das oftmals auch voll."

Sapina, der 32 Spiele (vier Tore, drei Vorlagen), für RWE bestritt, glaubt an einen sicheren Klassenerhalt seines Ex-Klubs: "Ich bin davon überzeugt, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ich hoffe und gönne es ihnen nicht nur, sondern ich bin davon überzeugt. Sie waren auch ohne die Neuen in einigen Spielen besser, haben sich aber nicht mit Punkten belohnt. Ich glaube, dass die neuen Spieler helfen können. Viele unterschätzen Dinge wie Präsenz oder die Bedeutung einer Achse mit Persönlichkeiten. Das könnte jetzt da sein, ich gönne es RWE."