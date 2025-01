Es wird nicht langweilig, was das diesjährige Winter-Transferfenster und Rot-Weiss Essen betrifft. RWE arbeitet an weiteren Transfers.

Donnerstag, 9. Januar 2025: Während Rot-Weiss Essen die nächste Trainingseinheit im türkischen Lara abhält, muss Leonardo Vonic zuschauen. Der Stürmer laboriert an Leistenbeschwerden und muss zumindest in der Vormittagseinheit aussetzen.

Und da wären wir schon beim Thema. Nach den Verpflichtungen von Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98) für das defensive Mittelfeld und Dominik Martinovic (Slaven Belupo) für den Angriff sind die Essener Transferaktivitäten noch lange nicht beendet.

Zwei Spieler wünscht sich Trainer Uwe Koschinat noch - das betonte der 53-Jährige zuletzt gegenüber der WAZ: "Es ist schon so, dass wir nach wie vor Ausschau halten nach Verstärkungen. Wir wollen alles dafür tun, um die Klasse zu halten. Dem muss alles untergeordnet werden."

Im Visier: Ein Linksverteidiger wie Niklas Kölle, der sich für den VfL Osnabrück - RS berichtete - entschied. Zudem ein weiterer Angreifer. Marke: Brecher-Typ.

Rot-Weiss Essen bereitet sich in diesen Tagen - vom 6. bis zum 12. Januar 2025 - an der türkischen Riviera auf die Drittliga-Rückrunde vor. Trainer Uwe Koschinat kann unter perfekten Bedingungen auch die beiden Winter-Zugänge Klaus Gjasula und Dominik Martinovic integrieren. Zwei weitere Verstärkungen sollen folgen. Das Ziel ist klar: Der Drittliga-Klassenerhalt soll her. Trotz Abstiegsplatz ist plötzlich eine kleine Euphorie spürbar. Mit den Zugängen, dem Trainingslager und den Chancen auf den Klassenerhalt haben wir uns in der ersten Folge des Jahres unseres RWE-Talks "vonne Hafenstraße" beschäftigt. Moderatorin Kira Alex diskutiert mit den RWE-Reportern Krystian Wozniak und Martin Herms, der für die Funke Mediengruppe mit RWE in der Türkei weilt.

So einer wie Marek Janssen, 1,95-Meter-Mann des Nord-Regionalligisten SV Meppen. Mit 19 Scorerpunkten in 19 Spielen ließ der 27-jährige Mittelstürmer aufhorchen. RWE war dran - RevierSport berichtete - und ist weiter stark interessiert.

Nach RS-Informationen legte RWE den Meppenern ein 20.000-Euro-Paket auf den Tisch. 15.000 Euro sofort und 5.000-Nachschlag bei Klassenerhalt. Meppen lehnte ab. "Es bleibt bei meiner Aussage vor ein paar Tagen: Wir geben Marek Janssen nicht ab. Und, wenn Sie schon fragen: Er hat eine gute Quote und da ist es klar, dass einige Vereine Interesse bekunden", verriet SVM-Sportchef-Heiner Beckmann am Donnerstag (9. Januar 2025) gegenüber RevierSport.



Und, siehe da: RWE soll nach unseren Infos Konkurrenz vom VfL Osnabrück bekommen haben. Man muss sagen: ausgerechnet Osnabrück. Denn RWE liegt im Tabellenkeller gerade einmal zwei Punkte vor dem VfL und hatte schon zuletzt das Buhlen um Linksverteidiger Kölle gegen Osnabrück verloren. In der Janssen-Personalie dürfte das letzte Wort noch lange nicht gesprochen sein. Der Poker geht weiter. Die Frage bleibt: Wer legt zuerst rund 50.000 Euro auf den Tisch? RWE, der VfL oder doch ein anderer Drittligist? Meppens Beckmann wird dem Treiben entspannt zuschauen.

Doch zurück zu Leonardo Vonic. Martinovic ist da, Janssen könnte kommen. Da muss der 21-jährige Vonic zusehen, wo er bleibt. Denn Fakt ist, dass er seine Stammspieler-Position zur Rückrunde verlieren wird.

Richtig ist, dass Leo Vonic ein spannendes Spielerprofil hat. Er hat in seinem jungen Alter schon nachgewiesen, dass er in der Lage ist, in der 3.Liga deutlich zweistellig zu scoren Marcus Steegmann

Schön für ihn: Auch die Konkurrenz weiß um die Qualitäten des Kroaten, der bei RWE bis 2026 unter Vertrag steht und im Sommer 2023 für 100.000 Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet wurde. Wie unsere Redaktion erfuhr, gibt es mehrere Anfragen für Vonic. Konkret soll sich Górnik Zabrze mit Vonic beschäftigen.

Die Polen, die vor zweieinhalb Jahren auch den Ex-Essener Lawrence Ennali (heute in der MLS in Houston aktiv, kuriert aber aktuell einen Kreuzbandriss aus, Anm. d. Red.) verpflichteten, sondieren gerne den deutschen Markt. Und das nicht nur wegen Lukas Podolski, sondern auch wegen Chefscout Björn Ganser. Der 34-Jährige arbeitete zuletzt für den FC Ingolstadt, Greuther Fürth und Halleschen FC. Er kennt die deutsche 3. Liga sehr gut - und somit auch Vonic.

Die 63 Spiele (20 Tore und acht Vorlagen) im RWE-Trikot des Angreifers sind auch Zabrze nicht verborgen geblieben. Schon im Sommer 2024 stand ein Vonic-Wechsel nach Portugal kurzzeitig zur Debatte. Der Kroate, der im Essener Umfeld durchaus kritisch beäugt wird, scheint international angesehen zu sein und beobachtet zu werden.

Richtig ist, dass Leo Vonic ein spannendes Spielerprofil hat. Er hat in seinem jungen Alter schon nachgewiesen, dass er in der Lage ist, in der 3.Liga deutlich zweistellig zu scoren Marcus Steegmann

Essens Kaderplaner Marcus Steegmann wundert das nicht. Er sagte am Donnerstag gegenüber RS: "Richtig ist, dass Leo Vonic ein spannendes Spielerprofil hat. Er hat in seinem jungen Alter schon nachgewiesen, dass er in der Lage ist, in der 3.Liga deutlich zweistellig zu scoren."

Und was sagt Steegmann zu Janssen: "An Wasserstandsmeldungen beteilige ich mich nicht." Ähnlich wie Meppens Beckmann wird Steegmann wohl auch das Treiben um Vonic mit (Ent)-Spannung beobachten.

Interessant: Während in Deutschland das Winter-Transferfenster 2025 geöffnet ist und am 31. Januar schließt, beginnt die Transferphase in Polen erst am 23. Januar und endet am 22. Februar 2025.