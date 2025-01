Rot-Weiss Essen weilt mit zwei Winter-Zugängen im Türkei-Trainingslager. Weitere Spieler sollen folgen. RWE unternimmt alles, um den Abstieg zu verhindern. Wir haben darüber diskutiert.

Rot-Weiss Essen bereitet sich in diesen Tagen - vom 6. bis zum 12. Januar 2025 - an der türkischen Riviera auf die Drittliga-Rückrunde vor. Trainer Uwe Koschinat kann unter perfekten Bedingungen auch die beiden Winter-Zugänge Klaus Gjasula und Dominik Martinovic integrieren.

"Das hier ist wirklich ein gigantisches Hotel. Wenn man diese Möglichkeiten sieht, dann würde man am liebsten direkt einen Krankenschein einreichen", sagt RWE-Reporter Martin Herms, der für die Funke Mediengruppe mit RWE im "Concorde de Luxe Resort Lara" weilt, mit einem Augenzwinkern.

Weder unser Reporter noch die RWE-Profis sind zum Spaß in Lara. Es wird geschuftet. Herms: "Man sieht, wie Uwe Koschinat brennt. Er will die Mannschaft auf Vordermann bringen. Da gab es in den Einheiten auch schon Spieler, die vom Trainer ordentlich zusammengefaltet wurden."

Die RWE-Verantwortlichen haben natürlich gemerkt, was die Stunde geschlagen hat. Es ist vorbei mit Experimenten. Es muss der Klassenerhalt her - scheinbar um jeden Preis.



Mit Klaus Gjasula und Dominik Martinovic sind zwei Kracher-Transfers schon da. Zwei weitere Neue (Verstärkungen!) wünscht sich Koschinat noch.

"Das ist schon eine Ansage. Und daran sieht man auch, dass Ex-Trainer Christoph Dabrowski sozusagen die Arsch-Karte hatte. Er hat das Maximale aus diesem Kader herausgeholt. Das muss man sich mal vorstellen: Wenn jetzt im Bestfall vier Zugänge kommen und mit Robbie d'Haese, Dion Berisha und Moussa Doumbouya drei Mann gehen, dann würden das insgesamt sieben Transfers sein. Das nennt man dann wohl eine Kader-Korrektur. Das ist auch ein Eingeständnis, dass man im Sommer einfach in vielen Personalien daneben lag", meint RWE-Reporter Krystian Wozniak.

Er ergänzt: "Trainingslager, zwei Kracher-Transfers, vielleicht noch zwei weitere Verstärkungen: Es gibt keine Ausreden mehr - RWE muss jetzt liefern!"

Rot-Weiss Essen bereitet sich in diesen Tagen - vom 6. bis zum 12. Januar 2025 - an der türkischen Riviera auf die Drittliga-Rückrunde vor. Trainer Uwe Koschinat kann unter perfekten Bedingungen auch die beiden Winter-Zugänge Klaus Gjasula und Dominik Martinovic integrieren. Zwei weitere Verstärkungen sollen folgen. Das Ziel ist klar: Der Drittliga-Klassenerhalt soll her. Trotz Abstiegsplatz ist plötzlich eine kleine Euphorie spürbar. Mit den Zugängen, dem Trainingslager und den Chancen auf den Klassenerhalt haben wir uns in der ersten Folge des Jahres unseres RWE-Talks "vonne Hafenstraße" beschäftigt. Moderatorin Kira Alex diskutiert mit den RWE-Reportern Krystian Wozniak und Martin Herms, der für die Funke Mediengruppe mit RWE in der Türkei weilt.

Mit den Zugängen, dem Trainingslager und den Chancen auf den Klassenerhalt haben wir uns in der ersten Folge des Jahres unseres RWE-Talks "vonne Hafenstraße" beschäftigt. Moderatorin Kira Alex diskutiert mit den RWE-Reportern Krystian Wozniak und Martin Herms, der für die Funke Mediengruppe mit RWE in der Türkei weilt.

Vonne Hafenstraße: Jetzt kostenlos abonnieren!

Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!

Eine neue Folge gibt es nach jedem Spieltag auf Youtube und auf jeder Podcastplattform, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns und klickt auf die Youtube-Glocke, dann verpasst Ihr keine Folge.