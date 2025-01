Der FC Viktoria Köln befindet sich dieser Tage in der Türkei im Trainingslager. RevierSport hat beim Sportchef der Viktoria nachgefragt.

Viktoria Köln befindet sich noch bis Sonntag, 12. Januar 2025, im Trainingslager in der Türkei. Wie die Liga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen, Dynamo Dresden, SC Verl, Waldhof Mannheim oder auch Alemannia Aachen haben die Rheinländer an der türkischen Riviera ihr Winter-Domizil aufgeschlagen.

Sportchef Stephan Küsters zeigt sich mit den Bedingungen vor Ort sehr zufrieden. "Das ist hier, wie immer, alles top organisiert. Ich habe hier einen sehr guten Ansprechpartner, der uns alle Wünsche von den Lippen liest. Er ist 24 Stunden für uns da. Auch ein dickes Lob an diesen Mann", erklärt Küsters gegenüber RevierSport.

Er wollte aber auch betonen: "An dieser Stelle danke ich auch allen Gönnern und Sponsoren der Viktoria, dass die Mannschaft und der ganze Staff dieses Trainingslager absolvieren dürfen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ein Trainingscamp unter diesen Bedingungen ist immer eine wertvolle Sache."

Bryan Henning, der die Viktoria Richtung VfL Osnabrück verlassen hat, ist nicht mehr dabei. Kevin Pytlik, der kurz vor einem Wechsel nach Japan zum Drittligisten FC Sagamihara steht, wird zeitnah auch kein Kölner mehr sein. "Wir warten nur noch auf ein Zeichen der Japaner, dann ist alles erledigt. Ich habe Kevin aus Wuppertal geholt und war überzeugt, dass er uns helfen kann. Das war auch in einigen Spielen der Fall. Leider ist Kevin aber auch manchmal in seine alten, etwas wilden Muster verfallen. Das ist aber ein sehr guter Junge, dem vielleicht auch mal so ein Auslandsabenteuer guttun wird. Zudem ist der Wechsel für ihn, so wie ich hörte, auch finanziell lukrativ. Das soll er gerne mitnehmen", erzählt Küsters.

Viktoria Köln: Kommt noch ein Defensivspieler?

Mit Paul Pöpperl, Leihgabe des FC Schalke 04, und den U19-Spielern Diego Perri, Elisas Aydin, Lasse Soldanski sowie Aleksandr Petrenko sind auch einige neue Gesichter im Drittliga-Kader des FC Viktoria in der Türkei dabei.

Auf die Frage, ob die Viktoria noch einmal auf dem Markt tätig wird, antwortete Küsters: "Das Transferfenster hat noch den ganzen Januar geöffnet. Wir schauen, wie jeder andere auch, links und rechts. Vor allen Dingen in Richtung eines Defensivspielers. Aber wir sind auch so gut aufgestellt. Mal schauen, wie sich der Januar noch entwickelt."

Bis Sonntag ist die Viktoria noch in der Türkei vor Ort. Am Freitag steht noch ein Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani auf dem Programm. Gegen den SC Verl unterlagen die Kölner im ligainternen Duell mit 1:3. "Das war trotzdem ein ordentlicher Auftritt. Wir haben viel gewechselt, am Ende haben auch die U19-Jungs gespielt. Das nehmen wir alles als Erfahrung mit. In solchen Testspielen probiert man auch einiges aus", sagt Küsters.

Nach dem Trainingslager steht für die Mannschaft von Olaf Janßen ein Testspiel-Highlight an: Am Dienstag, 14. Januar (14 Uhr), bestreiten die Viktorianer eine Partie beim 1. FC Köln. Am Wochenende - Sonntag, 19. Januar, 13.30 Uhr, darauf geht es dann schon in der 3. Liga zu Dynamo Dresden.