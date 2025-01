Der FC Viktoria Köln bereitet sich in diesen Tagen in der Türkei auf die Drittliga-Rückrunde vor. Nicht dabei ist Kevin Pytlik. Er fehlt aufgrund einer Grippe.

Der FC Viktoria Köln spielt bis dato eine richtig gute Drittliga-Saison - über den Erwartungen. Trainer Olaf Janßen und die Macher Stephan Küsters (Sportchef) sowie Boss Franz Wunderlich sind natürlich mit 29 Punkten nach 19 Spielen und Tabellenplatz sechs zufrieden.

Aber nicht alle Spieler sind mit ihren Einsatzzeiten einverstanden. Einer, der im vergangenen Sommer zur Viktoria wechselte und sportlich nicht glücklich sein kann, ist Kevin Pytlik.

Küsters holte seinen ehemaligen Schützling aus gemeinsamen Zeiten beim Wuppertaler SV nach Köln-Höhenberg. Er sagte im Sommer 2024: "Kevin Pytlik hat trotz seinen 26 Jahren noch Potenzial. Ich kenne ihn bereits aus Wuppertaler Zeiten, dort war er absoluter Leistungsträger. Ich bin froh, dass wir ihm mit Viktoria Köln nochmal die Chance geben können, sich in der 3. Liga zu beweisen. Er wird Elemente in die Mannschaft bringen, die wir so bisher noch nicht haben. Deshalb ist es ein spannender Transfer, der absolut Sinn macht."

Doch dieser Transfer ging nicht so auf wie geplant - für beide Seiten nicht. Sowohl die Viktoria hatte sich mehr von Pytlik als auch dieser von den Einsatzzeiten versprochen.

Kevin Pytlik stand seit 2016 für den Wuppertaler SV 160 Mal auf dem Rasen, verbrachte zwischenzeitlich eine Saison bei den Sportfreunden Lotte (2018/19). Seine letzten drei Jugendjahre trug Pytlik das Trikot des VfL Bochum (2013 bis 2016), bevor es für den gebürtigen Wuppertaler im Sommer 2019 zurück zu seinem Heimatverein ging. Zum 1. Juli 2024 wechselte er dann zum FC VIktoria Köln.

Der ehemalige Kapitän des Wuppertaler SV kommt bis dato auf elf Einsätze über insgesamt 607 Spielminuten. Zu wenig für die Ansprüche des mittlerweile 27-jährigen Innenverteidigers.

Wie RevierSport erfuhr, zieht Pytlik nun Konsequenzen. Er steht kurz vor einem Wechsel nach Japan. Für ihn könnte es schon in den nächsten Stunden aus seiner Heimatstadt Wuppertal - Pytlik ist aufgrund einer Magendarm-Grippe nicht mit in die Türkei geflogen - weiter Richtung Japan gehen. Das Ziel: der SC Sagamihara, J3-League-Vertreter. Heißt: 3. Liga in Japan.

Noch ist der Wechsel nicht offiziell, soll aber nach RS-Informationen kurz vor dem Abschluss stehen. Gut möglich, dass die Viktoria dann mit dem freigewordenen Pytlik-Gehalt noch einmal tätig wird. In diesem Transferfenster hatte die Viktoria bereits Bryan Henning (VfL Osnabrück) abgegeben. Aber auch mit Paul Pöpperl (FC Schalke 04) einen Spieler ausgeliehen.