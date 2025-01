Aygün Yildirim spielt ab sofort für 1461 Trabzon FK in der dritthöchsten Spielklasse der Türkei.

In der letzten Zeit lief es für Aygün Yildirim nicht mehr rund. Er löste seinen Vertrag bei Arminia Bielefeld auf. Jetzt geht er einen Neustart an - in der Türkei.

Anfang November 2024 war es, als Arminia Bielefeld und Aygün Yildirim das bis zum 30. Juni 2025 laufende Arbeitspapier in beidseitigem Einvernehmen auflösten. Nun hat sich der 29-jährige Stürmer für einen neuen Klub entschieden. Yildirim, der türkischstämmig ist, aber im ostwestfälischen Ahlen geboren und heimisch ist, wechselt an die türkische Schwarzmeerküste. Sein neuer Arbeitgeber: Der Zweitligist 1461 Trabzon FK. "Ich habe den türkischen Fußball schon immer verfolgt. Ich selbst, aber auch meine Familie begeistern uns für den Fußball in der Türkei. Es gab auch immer wieder Interessenten aus der Türkei. Mein Fokus lag aber auf dem deutschen Markt. Es ging stetig bergauf. Von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga ist ein langer Weg. Da wollte ich natürlich schauen, wie lange sich das noch entwickeln kann", erklärt Yildirim gegenüber RevierSport. Doch zuletzt stockte die Karriere von Yildirim. Der Angreifer war im Sommer 2023 vom SSV Jahn Regensburg nach Bielefeld gewechselt. In der Saison 2023/2024 kam er regelmäßig zum Einsatz. In dieser Spielzeit 24/25 war Yildirim jedoch außen vor, stand bis zu seiner Vertragsauflösung nicht im Spieltagskader von Trainer Michel Kniat. Er verließ die Arminia nach 33 Pflichtspielen, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen. In der Türkei hat der Klub einen guten Namen und steht für Zuverlässigkeit und Seriosität. Die Infrastruktur ist auf Süperlig-Niveau. Hinter dem Verein steht eine Familie, die in Trabzon ein international tätiges Unternehmen führt. Der Präsident hat Visionen, die ehrgeizig verfolgt. Aygün Yildirim Nun der Neuanfang in der Türkei beim aktuell Tabellen-14. der türkischen "2. Lig Beyaz" - nach der "Süperlig" und "1. Lig" die dritthöchste Spielklasse. Yildirim freut sich auf die Zeit in der Heimat seiner Eltern: "Die Anfrage aus Trabzon kam jetzt zum richtigen Zeitpunkt. In der Türkei hat der Klub einen guten Namen und steht für Zuverlässigkeit und Seriosität. Die Infrastruktur ist auf Süperlig-Niveau. Hinter dem Verein steht eine Familie, die in Trabzon ein international tätiges Unternehmen führt. Der Präsident hat Visionen, die ehrgeizig verfolgt. Mittelfristig möchte man hier höherklassig spielen. Das Potenzial zweifelsohne hier dafür da." Er ergänzt: "Ich werde mit meiner Frau in Trabzon ziehen. Wir werden jetzt an einem schönen Ort leben und ich kann mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Die Möglichkeit jetzt hier zu spielen, konnte ich nach reiflicher Überlegung nicht ablehnen. Ich freue mich jetzt auf die Zeit bei 1461 Trabzon FK und werde meinen Beitrag die gesetzten Ziele zu erreichen. Ein neuer Karriereabschnitt hat begonnen."

