Rot-Weiss Essen bereitet sich in Lara auf die Rückrunde in der 3. Liga vor. Am Montagabend kam die Mannschaft an und wurde positiv überrascht.

Zu sehr später Stunde wurden die Nerven einiger Gäste im Hotel Concorde de Luxe Resort an der türkischen Riviera auf eine harte Probe gestellt. Um 0:34 Uhr Ortszeit wurde es vor dem Eingang der dem berühmten Flugzeug Concorde nachempfundenen Hotelanlage sehr laut. Rund 100 Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen hatten sich dort versammelt, um ihrer Mannschaft einen Gänsehaut-Empfang zu bereiten.

Als der Bus mit dem RWE-Team samt Trainern, Betreuern und sportlicher Leitung vorfuhr, stimmten die bereits am Mittag angereisten Essener Anhänger den Fan-Song „von der Ruhr bis an die Elbe“ an. Der eine oder andere RWE-Profi stieg trotz der Reisestrapazen mit einem breiten Grinsen aus.

Rot-Weiss Essen im Hotel mit Dynamo Dresden

Besonders gefragt bei den Fans waren Tobias Kraulich und Ahmet Arslan, denn auch einige Anhänger des Essener Ligarivalen Dynamo Dresden hatten sich unter die Gruppe gemischt und suchten das Gespräch oder ein gemeinsames Foto mit den beiden ehemaligen Dynamo-Profis, die nun beim Revierklub unter Vertrag stehen.

Beide Vereine werden sich in dieser Woche im gleichen Hotel auf die Rückrunde vorbereiten. Am Samstag bestreiten die Traditionsklubs ab 15 Uhr ein Testspiel in Lara. Auf vorbildliche Art und Weise verbrachten beide Fanlager den ersten Abend im Concorde-Hotel gemeinsam in der Lobby. Wechselgesänge wurden angestimmt, es wurde gemeinsam gefeiert, so darf man es trotz aller Rivalität auch machen.

Nach der späten Ankunft ging es für die Essener Mannschaft noch zu einem Abendessen, bei dem Trainer Uwe Koschinat das Wort ergriff und einige emotionale Worte an die Spieler richtete. Er stimmte seine Mannschaft auf das wichtige Trainingslager in Lara ein, das am Dienstag mit einer lockeren Laufeinheit für die RWE-Profis beginnen wird. Erst am Nachmittag wird auf einem Rasenplatz trainiert.

Die Augen der RWE-Fans waren bei der Ankunft der Mannschaft auf die beiden jüngsten Neuzugänge von Rot-Weiss Essen gerichtet. Klaus Gjasula (35, Darmstadt 98) und Dominik Martinovic (27, Slaven Belupo) stiegen wie ihre neuen Teamkollegen im grauen RWE-Trainingsanzug aus dem Bus. Erst wenige Stunden vor der Abreise in die Türkei hatte der Klub ihre Verpflichtung vermeldet.

Rot-Weiss Essen wird nicht wie ein Kellerkind empfangen

Die überraschenden Transfers haben die Stimmung im Fanlager deutlich angehoben. Die aufkommende Euphorie kann der Verein nach einer enttäuschenden Hinrunde gut gebrauchen. RWE überwintert auf einem Abstiegsplatz und steht vor dem Rückrundenauftakt bei Alemannia Aachen unter Druck. Wie ein Abstiegskandidat wurde die Mannschaft in Lara aber nicht empfangen.